Helmut Marko was zondag verheugd na de zege van Max Verstappen in de Grand Prix van Monaco. De Red Bull-topman zag de Nederlander de leiding in de WK-stand pakken en concludeerde ook dat Mercedes onder druk van zijn team fouten begon te maken.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

"Ik was verrast dat Lewis Hamilton min of meer zonder slag of stoot achter Pierre Gasly bleef rijden", zei Marko bij de Duitse tak van Sky Sports. "En dan die pitstop van Valtteri Bottas. Dit toont echter aan dat wanneer de druk hoog is, zij fouten gaan maken. We moeten daarom vooral doorgaan met het onder druk zetten van Mercedes."

Hamilton beleefde mede door een ongelukkige pitstopstrategie een moeizame race en eindigde als zevende in de straten van Monte Carlo. Zijn teamgenoot Bottas viel uit nadat zijn wielmoer niet loskwam bij zijn pitstop.

"Het was een zenuwslopende race, die voor mijn gevoel eindeloos leek te duren", vervolgde Marko. "We stonden hier met Max tot vandaag nog nooit op het podium, dus wellicht zou dit hem nog een extra boost kunnen geven. Wie weet wordt hij nog zelfverzekerder dan hij al is."

114 Terugblik F1: Wordt titelstrijd anders met Verstappen als WK-leider?

Marko ook lovend over Pérez

Marko was ook onder de indruk van de prestatie van Sergio Pérez. De Mexicaan startte als achtste, maar kwam uiteindelijk als vierde over de finish. "Hij reed echt geweldig", zei de Oostenrijker over de teamgenoot van Verstappen.

"En als beloning leiden we nu in beide kampioenschappen. Dat is waar we altijd naar hebben gestreefd en we zullen keihard blijven werken om deze posities vast te blijven houden."

Verstappen (105 punten) heeft in de WK-stand nu een kleine voorsprong op Hamilton (101 punten). In het constructeurskampioenschap heeft Red Bull Racing één punt meer dan Mercedes. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe.