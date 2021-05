Max Verstappen moest winnen in Monaco, maar de manier waarop was uiteindelijk indrukwekkend. Geen fouten, geen slordigheden en zijn ware snelheid in de straten van Monte Carlo hebben wij niet kunnen zien. In deze editie van De Boordradio gaan Joost, Patrick en Bas in op de GP van Monaco.

