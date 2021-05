Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 gaat een Nederlander aan de leiding van het WK. Max Verstappen won ook voor het eerst in Monaco, beleeft zijn beste seizoenstart ooit en is nu prooi in plaats van jager. Een voorzichtige blik op de verdere titelstrijd.

De Mercedes kwam niet goed uit de verf in de straten van Monaco, al deed Valtteri Bottas het significant beter dan kopman Lewis Hamilton. Nadat de Brit als zevende over de finish was gekomen, kwam er een uitgebreide sneer naar het team. Hamilton vond vooral dat zijn teamgenoten veel moeten leren van de slechte prestatie in Monte Carlo, hemzelf viel niet zo veel te verwijten.

Normaal overlaadt de zevenvoudig wereldkampioen zijn renstal met complimenten en wordt iedereen bedankt, van teambaas Toto Wolff tot iedereen op de fabriek. Dat het verlies nu zo zwaar viel, geeft goed weer dat de titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen volop gaande is.

De uitslag in Monaco bewijst bovendien dat het per circuit sterk gaat verschillen wie de snelste auto heeft. Er komen weer races aan waarin Mercedes het voordeel heeft, en Grands Prix die Verstappen kan winnen. Details gaan de doorslag geven.

Een van die details was de verschillende keuzes in afstellingen tussen de beide Mercedes-coureurs. Hamilton had voor de kwalificatie zijn set-up nog omgegooid, wat "vreselijk" uitpakte, aldus de Brit zelf. Ingrepen die Bottas aan zijn auto liet doen, pakten ogenschijnlijk juist goed uit. Tot het laatste moment voor de kwalificatie waren de Mercedes-monteurs nog bezig met de auto van de Fin.

Verstappen liet weten dat de afstelling van zijn Red Bull na de vrije trainingen op donderdag volledig op de schop was gegaan. Daarmee ging de Limburger van ontevredenheid op donderdagavond naar een kans op pole en uiteindelijk de overwinning.

Hoeveel last krijgt Red Bull van nieuwe tests voor achtervleugel?

De discussie rondom de te ver achterover buigende achtervleugel van de Red Bull is op de lange termijn een belangrijker en mogelijk doorslaggevender detail. Vanaf de Grand Prix van Frankrijk zijn er extra tests om dat tegen te gaan en teambaas Christian Horner gaf al toe dat zijn team een nieuwe achtervleugel moet bouwen om door die tests te komen.

De vraag is hoeveel snelheid het Red Bull gaat kosten als het trucje met de achtervleugel wegvalt. Een grotere vraag is waar deze tussentijdse ingreep toe gaat leiden. Het team van Verstappen dreigt al terug te slaan met een klacht over de voorvleugel van Mercedes, die ook te ver zou doorbuigen.

Het hoort allemaal bij een titelstrijd. De teams bestrijden elkaar niet alleen op de baan, maar ook ernaast. Zeker bij de komende race in Azerbeidzjan gaat de discussie weer sterk oplaaien.

Banden zijn niet elke race hetzelfde

Een derde detail is dat de auto's fundamenteel van elkaar verschillen, iets wat extra wordt uitvergroot in Monaco. Dat was met name te zien aan Ferrari, dat zich op deze baan, die goed aansluit op de specifieke kwaliteiten van de auto, opeens vooraan meldde. Maar ook de Red Bull en de Mercedes hebben specifieke kwaliteiten. Daarom was Verstappen sneller dan Hamilton in Bahrein, Imola en Monaco en voerde Mercedes de boventoon in Portimão en Barcelona.

Snel in Monaco betekent vaak ook snel in Hongarije en snel in Singapore. En in de jaren dat Verstappen het op die circuits goed deed, was hij ook de te kloppen man in Brazilië en Mexico.

Hierin spelen ook de banden een rol. Pirelli neemt niet naar elk circuit dezelfde drie banden mee. In Spanje werd bijvoorbeeld gereden met de drie hardste banden, waar de Red Bull niet goed mee overweg kon. In Monaco werd het zachtste rubber gebruikt, waarmee Mercedes zeker in de kwalificatie juist worstelde.

Portugal was naast Spanje de enige andere race die op de hardste banden werd verreden. Mercedes was in die twee races duidelijk sneller dan Red Bull. Het is niet altijd een doorslaggevende factor, en ook geen bewijs dat Mercedes altijd profiteert van de hardere banden, maar het speelt een rol. In Bakoe over twee weken worden weer de drie zachtste banden gebruikt.

Komende races Azerbeidzjan - 6 juni

Frankrijk - 20 juni

Oostenrijk - 27 juni

Oostenrijk II - 4 juli

Groot-Brittannië - 18 juli

Wat doe je als je niet wint?

Met zo veel verschil per circuit gaat het daarom voor Verstappen in de eerste plaats om winnen in de weekenden waarin zijn auto de snelste is, wat de Limburger niet deed in Bahrein. Maar minstens zo belangrijk is het om de schade te beperken in de weekenden dat de Mercedes sneller is. Dat deed Verstappen in Portugal en Spanje uitstekend, met twee tweede plaatsen.

Opvallend genoeg laat Hamilton hierin tot dusver juist de meeste steken vallen. In Imola bracht een crash elders op de baan nog redding toen de WK-leider in de grindbak stond. Afgelopen zondag was Verstappen de snelste en kwam Hamilton niet verder dan de zevende plaats. Zo glipte de WK-leiding uit zijn handen.

Daarmee werd het Hamilton eens te meer duidelijk dat hij zich dit jaar niet te veel mindere dagen kan veroorloven.