Christian Horner was zondag apetrots na de zege van Max Verstappen bij de Grand Prix van Monaco. Volgens de Red Bull-teambaas was de overwinning van de 23-jarige Nederlander geen moment in gevaar.

"Max controleerde vanaf de eerste bocht en spaarde zijn banden precies op de momenten wanneer het nodig was", zei Horner bij Sky Sports. "Het is een fenomenale dag geweest. Ik leef wel mee met Charles Leclerc en Ferrari, want voor hen was het juist een zware middag, al was hun verlies onze winst."

Verstappen mocht plotseling van poleposition vertrekken omdat de aanvankelijke polesitter Leclerc onderweg naar de grid technische problemen kreeg. De Limburger gaf vervolgens alleen na zijn pitstop de leiding even uit handen.

Lewis Hamilton, Verstappens concurrent in de titelstrijd, moest genoegen nemen met de zevende plek waardoor de Red Bull-coureur de leiding in de WK-stand overnam. Valtteri Bottas maakte de slechte dag voor Mercedes compleet door uit te vallen bij zijn pitstop.

"Het moge duidelijk zijn dat zij niet hun beste weekend hadden, maar dat kan een keer gebeuren", zei Horner over de problemen bij Mercedes.

"Wat betreft het kampioenschap is het een geweldige dag voor ons. Het was ook belangrijk om hier fors te scoren en gelukkig hebben we dat gedaan. We blijven hard werken om deze lijn door te trekken."

Red Bull leidt ook in constructeurskampioenschap

Mede dankzij de vierde plaats van Sergio Pérez pakte Red Bull Racing ook de leiding in het constructeurskampioenschap.

Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken hervat met de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe.