Valtteri Bottas baalt als een stekker dat hij de Grand Prix van Monaco zondag door problemen tijdens zijn pitstop moest staken. De Fin denkt dat hij anders een serieuze kans had gehad om Max Verstappen van de zege af te houden.

De 31-jarige Bottas begon de race vanaf de tweede plek, omdat polesitter Charles Leclerc vanwege een kapotte aandrijfas niet kon starten. Hij dook na dertig rondes in tweede positie de pits in voor nieuwe banden, maar de Mercedes-monteurs kregen zijn rechter voorwiel maar niet los. Het probleem werd ondanks meerdere pogingen niet meer opgelost, waardoor Bottas zijn race moest staken.

"Ik weet eerlijk gezegd niet wat er precies gebeurde bij die pitstop en of het een menselijke fout of een technisch probleem was", zei Bottas vlak na de race tegen Motorsport.com. "We moeten hier hoe dan ook van leren. Het is een enorme fout die wij niet mogen maken."

Het was al de tweede keer in vijf races tot dusver dit seizoen dat Bottas uitviel. In de Grand Prix van Emilia-Romagna, de tweede Grand Prix van 2021, haalde de teamgenoot van Lewis Hamilton de finish niet na een crash met Williams-coureur George Russell.

"Zonder de fout bij de pitstop hadden we voor de overwinning kunnen vechten", aldus Bottas over zijn kansen in Monaco. "Max was heel erg snel, dus het was lastig geworden. Maar we hadden op z'n minst als tweede kunnen eindigen en belangrijke punten kunnen pakken voor de WK-stand. We zullen het nooit weten."

Verstappen nam door zijn overwinning de leiding in het klassement over van Hamilton, die de Grand Prix van Monaco als zevende finishte. Red Bull, dat met Sergio Pérez (vierde) nog een coureur in de top vijf zag eindigen, staat nu ook bovenaan in de WK-stand voor constructeurs.