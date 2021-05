Lewis Hamilton had na afloop van de Grand Prix van Monaco geen goed woord over voor zijn team Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde zondag als zevende op het stratencircuit in Monte Carlo.

"Of ik lessen kan trekken uit dit weekend? Ik persoonlijk niet, maar mijn team wel", was Hamilton zeer kritisch voor de camera van Ziggo Sport. "Ik heb ze nog niet gesproken en weet ook nog niet wat er mis is gegaan. Het was een moeilijk weekend."

Hamilton startte als zesde - de Brit was een plek opgeschoven door het wegvallen van Charles Leclerc - maar slaagde er niet in om posities goed te maken. Hij maakte als eerste coureur een reguliere pitstop, maar viel door die strategie nog verder terug.

"De pitstop heeft ons in totaal drie plekken gekost", vervolgde Hamilton bij Sky Sports. "Ik heb er verder weinig over te zeggen. We moeten achter de schermen bespreken wat er mis is gegaan en zorgen dat we hier sterker uitkomen. We hebben als team ondermaats gepresteerd."

Max Verstappen pakte de zege bij de vijfde race van het jaar en veroverde daarmee ook - als eerste Nederlander ooit - de leiding in het kampioenschap. "Het is nog steeds een heel lang seizoen", aldus Hamilton, die over twee weken een lastig weekend bij de Grand Prix van Azerbeidzjan verwacht.

"Monaco lijkt in veel gevallen ook op Bakoe en in principe is dat ook een Red Bull-circuit. Ook daar zal het heel moeilijk worden om ze te kloppen. Ik feliciteer Max en zijn team met deze overwinning."