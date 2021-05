Max Verstappen is dolblij met zijn overwinning in de Grand Prix van Monaco. De coureur van Red Bull Racing haalde voor het eerst het podium in het prinsdom en nam de leiding in de WK-stand over van Lewis Hamilton, die slechts zevende werd.

"Het is heel speciaal om hier te winnen, ook omdat ik hier voor het eerst op het podium sta. Het zijn veel rondjes en je moet gefocust blijven. Dit is heel cool", zei de in Monaco woonachtige Verstappen in een eerste reactie op zijn fraaie zege.

"Deze race wilde ik altijd al winnen. Toen ik heel klein was keek ik er al naar op televisie en wilde ik hier al winnen, dus ik ben erg trots. Maar ik kijk ook vooruit en het seizoen is nog lang."

Verstappen vertrok in Monaco van poleposition, nadat was gebleken dat Charles Leclerc vanwege schade aan zijn Ferrari niet kon starten, en domineerde van start tot finish op het stratencircuit. Achter de Nederlander werd Carlos Sainz tweede namens Ferrari en eindigde McLaren-rijder Lando Norris als derde.

Met zijn overwinning mag de 23-jarige Verstappen zich de eerste Nederlandse WK-leider in de Formule 1-geschiedenis noemen. Hij staat in totaal op twaalf overwinningen, 47 podiumplaatsen en vijf polepositions.

Max Verstappen wordt gefeliciteerd door zijn vriendin Kelly Piquet. Max Verstappen wordt gefeliciteerd door zijn vriendin Kelly Piquet. Foto: ANP

'Na de laatste twee races is dit echt top'

Bij Ziggo Sport ging Verstappen verder in op zijn prestatie. "We mogen niet klagen zo. Op een gegeven moment zag ik dat Lewis achter lag. Na de afgelopen twee races is dit echt top. Uiteindelijk maakt het niet uit dat ze nu op mij jagen. Ik moet gewoon ieder weekend competitief zijn", zei hij.

"Deze race in Monaco vertekent wel. Op normale circuits is Mercedes wél heel snel. En ik heb wat geluk én pech gehad met Charles Leclerc. Was hij gisteren tijdens de kwalificatie niet gecrasht, dan had ik poleposition gepakt."

Volgens Verstappen verliep alles volgens plan in Monaco. "Ik heb nooit druk gevoeld en ben lekker mijn banden blijven managen. Iedereen die dichterbij kwam, reed zijn banden kapot. Het was wel lastig om 78 rondes lang 100 procent concentratie te geven."

Het seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan.