Max Verstappen heeft zondag op dominante wijze voor het eerst de Grand Prix van Monaco gewonnen. Doordat Lewis Hamilton in de straten van Monte Carlo slechts als zevende finishte, is Verstappen bovendien voor het eerst in zijn loopbaan de leider in de WK-stand.

Carlos Sainz pakte met zijn Ferrari de tweede plaats, voor de als derde geklasseerde Lando Norris in de McLaren. Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez kwam als vierde over de streep.

Sebastian Vettel finishte als vijfde en vergaarde daarmee voor het eerst punten sinds zijn overstap van Ferrari naar Aston Martin. Pierre Gasly kwam in de AlphaTauri als zesde over de finish.

De als zevende geklasseerde Hamilton pakte nog wel een puntje voor de snelste ronde en komt daarmee op 101 punten. Verstappen komt met de 25 punten voor de zege op een totaal van 105 punten en is daarmee na vijf races de nieuwe WK-leider. Red Bull nam bovendien de leiding over van Mercedes in het constructeurskampioenschap.

Verstappen behield bij de start de leiding Verstappen behield bij de start de leiding Foto: Getty Images

Al voor de start drama voor Leclerc

Voor de start van de Grand Prix voltrok zich al een groot drama voor thuisrijder Charles Leclerc. De Monegask had zich zaterdag op poleposition gekwalificeerd, maar crashte later met zijn Ferrari. De vrees was dat zijn versnellingsbak daarbij te zeer beschadigd zou zijn, maar Ferrari nam de gok om die niet te vervangen en zo geen gridstraf te krijgen. Onderweg naar de startgrid bleek dat een foute keuze: de auto van Leclerc was toch niet in staat om te starten, waardoor Verstappen als leider aan de race kon beginnen.

Bij de start kwam Verstappen iets slechter weg dan Valtteri Bottas, die als tweede vertrok. Bij het opschakelen richting de eerste bocht had de Nederlander echter minder last van wielspin dan de Fin, waardoor hij de leiding wist te behouden.

Verstappen hield Bottas vervolgens in de openingsfase op afstand, terwijl de Limburger ondertussen zijn softbanden probeerde te sparen. De hoop was dat Bottas eerder een pitstop moest maken. De Fin begon inderdaad eerder over zijn banden te klagen en zocht in de 29e ronde de pits op. Daar kregen de Mercedes-monteurs het rechter voorwiel niet los, waardoor Bottas zich naast Leclerc bij de uitvallers moest voegen. De als derde vertrokken Sainz nam de tweede plaats over.

Verstappen op het podium met Sainz, Norris en Adrian Newey van Red Bull Verstappen op het podium met Sainz, Norris en Adrian Newey van Red Bull Foto: Getty Images

Hamilton verliest plaatsen bij pitstops

Tijdens de enige pitstopfase won Pérez drie plaatsen, ten koste van Hamilton, Gasly en Vettel. Mercedes haalde Hamilton als eerste naar binnen met de bedoeling de zesde plaats van Gasly af te snoepen. Dat pakte verkeerd uit. De Fransman reageerde een ronde later en bleef nipt voor de Mercedes-kopman. Vettel stopte weer een ronde later en kwam pal voor de deur van Hamilton en Gasly weer de baan op, met twee plaatsen winst.

Red Bull hield Pérez extra lang buiten. De Mexicaan had zijn banden duidelijk gespaard, waardoor hij nog wat snelle ronden kon rijden. Dat gaf Pérez de ruimte om te stoppen en als vierde weer de baan op te komen. Hamilton vroeg zich woedend op de boordradio af wat er allemaal verkeerd was gegaan.

Verstappen maakte zijn stop naar de harde band toen alle coureurs achter hem dat al hadden gedaan en had genoeg marge om ruim voor Sainz weer de baan op te komen. Na de stop van Pérez was de Nederlander ook weer echt de leider op de baan. De Limburger kon het gat met de coureurs achter hem daarna controleren en reed onbedreigd naar zijn eerste overwinning in de straten van Monte Carlo.

Top tien uitslag GP Monaco 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Sebastian Vettel (Aston Martin)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Pérez jaagt op derde plek Norris

Achter de Nederlander leek Pérez nog kans te maken om de derde plaats af te snoepen van Norris, die worstelde met zijn banden. Maar de 21-jarige Brit hield het hoofd koel en pakte zijn tweede podiumplaats. Voor Norris reed zijn voormalige teamgenoot Sainz naar zijn eerste podiumplaats voor Ferrari. De Spanjaard werd na afloop sportief gefeliciteerd door teamgenoot Leclerc.



Verder naar achteren profiteerde de als twaalfde gestarte Lance Stroll van een sterke strategie van Aston Martin en pakte daarmee de achtste plaats. Esteban Ocon reed voor Alpine naar de negende plaats, dankzij een plek die hij bemachtigde door een betere strategie ten opzichte van Antonio Giovinazzi. De Italiaan pakte in zijn Alfa Romeo wel het laatste punt, zijn eerste van het seizoen.



Twee grote namen finishten buiten de punten. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kwam er in zijn Alpine mede dankzij een vreemde strategie niet aan te pas en moest genoegen nemen met de dertiende plaats. Voormalig Monaco-winnaar Daniel Ricciardo deed het in zijn McLaren met een twaalfde plaats iets beter, maar de Australiër beleefde desondanks een zware middag. Dat werd vooral geïllustreerd toen hij op een ronde werd gezet door teamgenoot Norris.

De volgende Grand Prix wordt verreden op 6 juni in Azerbeidzjan.