Charles Leclerc neemt zondag geen deel aan de Grand Prix van Monaco. De Ferrari van de Monegask bleek toch te zwaar beschadigd na zijn crash in de kwalificatie op zaterdag. Max Verstappen begon de race daarom als eerste.

Ferrari liet zondagochtend weten dat de versnellingsbak van Leclerc goed genoeg was bevonden om mee te racen. Als die gewisseld had moeten worden, zou er een gridstraf van vijf plaatsen volgen.

Toen Leclerc een half uur voor de race met zijn auto onderweg naar de grid reed, bleek er alsnog een probleem te zijn. Volgens Ferrari was er sprake van een kapotte aandrijfas.

Verstappen erfde niet de poleposition van Leclerc, want die bleef leeg. De Limburger begon nu vanaf de tweede startplaats met niemand voor hem.

De Grand Prix van Monaco is zondag om 15.00 uur begonnen. Verstappen eindigde in Monaco nog nooit op het podium. In 2019 boekte hij met de vierde plaats zijn beste resultaat.