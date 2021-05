Christian Horner is tevreden met de uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De teambaas van Red Bull Racing baalt dat Max Verstappen zijn laatste ronde niet kon afmaken door een rode vlag, maar kijkt vooral naar het verschil met Lewis Hamilton.

"Ons glas is halfvol in plaats van halfleeg. Om op de eerste rij in Monaco te staan ​​met Lewis op plaats zeven is enorm belangrijk voor het kampioenschap, dus we zullen ons concentreren op de pluspunten in plaats van de minpunten", zei Horner na afloop van de kwalificatie.

Verstappen eindigde in de kwalificatie als tweede achter Charles Leclerc. De Ferrari-coureur knalde in de laatste ronde in de vangrail, waardoor Verstappen zijn slotronde vanwege een rode vlag moest afbreken.

"Het is jammer dat we de laatste ronde van Max niet konden zien, want ik denk dat het een heel bijzondere ronde was geweest. Max was al 2,5 tiende sneller tot het punt waarop hij zijn run moest afbreken. Maar het is een van die dingen die kunnen gebeuren, de rode vlag in de laatste ronde", vervolgde Horner.

Horner: 'Belangrijk dat we een goede start hebben'

Horner was wel verrast dat Ferrari zo snel was in Monaco, want de Italiaanse renstal is tot dusver niet bezig aan een al te best seizoen. "Maar het is goed om ze weer vooraan te zien. We gaan het zien in de race, maar tot dusver waren ze erg snel in iedere sessie."

"Je weet dat je hier niet kunt inhalen. Het is belangrijk dat we een goede start hebben. Ferrari heeft hier een geweldige vorm en het is goed dat er meer auto's voor de poleposition vechten. We rijden wat stijver dan de Ferrari. Zij krijgen de banden goed werkend en hun auto is sterk op de hobbels en kerbstones", aldus Horner.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur. Verstappen eindigde in Monaco nog nooit op het podium. In 2019 boekte hij met plek vier zijn beste resultaat. De achterstand van Verstappen op titelhouder en WK-leider Hamilton is veertien punten.