De kwalificatie van zaterdagmiddag in Monaco deed de nodige stof opwaaien. Charles Leclerc crashte, benadeelde zijn concurrenten en verzekerde zich zo van poleposition. Waarom maakt dat de Monegask (waarschijnlijk onterecht) verdacht? En moet de wedstrijdleiding niet flexibeler met de klok omgaan?

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

"Het gebeurt hier allemaal op zaterdag", zei een teleurgestelde Lewis Hamilton na de kwalificatie. Een zevende tijd, meer zat er niet in voor de WK-leider van Mercedes. Hamilton weet dat hij een lange zondag voor de boeg heeft, waarbij de Engelsman vooral tegen de achtervleugel van zijn voorganger aan zal kijken. Het podium ver uit het zicht.

Want daarom 'gebeurt' het allemaal op zaterdag in Monte Carlo: de kwalificatie is belangrijker dan de race. Inhalen is vrijwel onmogelijk tussen de vangrails van het stratencircuit en de winnaar vertrekt meestal vanaf poleposition. Daar rijdt de rest van het veld normaal gesproken in een optocht achteraan.

Zaterdag werd de strijd om pole niet beslist omdat Leclerc fair and square de snelste tijd op de klokken had gezet, maar omdat de Monegask crashte in zijn laatste snelle ronde. Iedereen die achter hem nog in een snelle ronde zat, moest die afbreken.

Max Verstappen leek het grootste slachtoffer. De Nederlander had de snelste tijd neergezet in de eerste sector en zat ook in sector twee nog op een tempo dat hem poleposition had opgeleverd. Tot hij van het gas moest.

Max Verstappen en Charles Leclerc na afloop van de kwalificatie in Monaco. Max Verstappen en Charles Leclerc na afloop van de kwalificatie in Monaco. Foto: Getty Images

Schumacher en Rosberg parkeerden opzichtig hun auto

Het deed denken aan eerdere incidenten in Monaco. Michael Schumacher parkeerde in 2006 zijn Ferrari in La Rascasse alsof hij inkopen ging doen bij de IKEA. Zijn stomverbaasde concurrenten konden geen tijd meer neerzetten en waren furieus. De wedstrijdleiding trapte niet in de strapatsen van de Duitser: 'Schumi' moest de volgende dag achteraan starten.

Zijn landgenoot Nico Rosberg deed in 2014 iets vergelijkbaars. Nadat de Mercedes-coureur zich 'verremde' in Mirabeau zette hij zijn auto naar eigen zeggen onschuldig maar toevallig wel tactisch in de uitloopzone. Daarop ging de gele vlag uit in die bocht. Hamilton zag de laatste kans om zijn teamgenoot nog van pole af te houden in rook opgaan. Rosberg ontliep een straf en won de dag erna de Grand Prix.

Nico Rosberg pakte in 2014 pole nadat hij zijn Mercedes opzichtig parkeerde. Nico Rosberg pakte in 2014 pole nadat hij zijn Mercedes opzichtig parkeerde. Foto: Getty Images

Minder redenen om te denken aan bewuste actie van Leclerc

Leclerc is veel minder verdacht. Ja, zijn crash leverde de Monegask de poleposition op, maar crashes in de zwembadsectie komen vaak voor. Het gebeurde Nicholas Latifi zaterdagochtend nog. Verstappen deed het in 2016 én 2018 ook al op identieke wijze voor.

Bovendien liep Leclerc een groot risico: Als de versnellingsbak moet worden vervangen, moet hij vijf plaatsen terug op de startgrid. Er zijn kortom veel minder redenen om te denken dat hij dit bewust deed. In tegenstelling tot Schumacher en Rosberg eerder. Ferrari liet zaterdagavond wel weten dat schade aan de versnellingsbak op het eerste gezicht meevalt.

44 Verstappen over rode vlag in kwalificatie: 'Het is een beetje teleurstellend'

Geef de andere coureurs nog een kans

Zeker in Monaco, waar pole zo belangrijk is en waar crashes het vrijwel altijd onmogelijk maken om op volle snelheid door te rijden, zou het beter zijn als de wedstrijdleiding wat flexibeler is.

Het was wel zo eerlijk geweest als de andere coureurs nadat Leclercs auto was opgeruimd nog een poging hadden kunnen doen. Er is vaak genoeg vertraging tijdens de kwalificatie of zelfs voor of tijdens de race. Dat is dan meestal vanwege regen of bijvoorbeeld omdat een vangrail moet worden gerepareerd.

Maar als een auto crasht in de cruciale slotfase en daarmee zijn concurrenten benadeelt, houdt men zich opeens nauw aan de klok. Terwijl in de reglementen staat dat de wedstrijdleiding de kwalificatie kan verlengen als dat nodig is.

Zo staat dat in de regels: De wedstrijdleiding mag trainingen en kwalificaties zo veel en zo vaak mogelijk onderbreken als nodig is om een auto te verwijderen. Alleen tijdens de kwalificatie wordt de lengte van de sessie hiervoor uitgebreid.

Geen garantie dat Verstappen weer zo snel was gegaan

Uiteraard is de situatie met een verlengde kwalificatie niet ideaal voor de andere coureurs. De banden zijn een ronde ouder en Verstappen had zijn supersnelle tijd in de eerste sector niet gegarandeerd nog eens gereden.

Maar er is dan in ieder geval een kans om een tijd te zetten. En er is geen aanleiding meer voor coureurs met pole in handen om opeens de auto te parkeren, of reden om te denken dat een coureur zijn Ferrari opzettelijk in de vangrail plant. Het kan eerlijker.