De kans is groot dat Charles Leclerc de Grand Prix van Monaco zondag gewoon van poleposition kan starten. Ferrari zegt dat de schade aan de versnellingsbak op het eerste gezicht meevalt, waardoor hij geen gridstraf zal krijgen.

"De eerste analyses die we hebben uitgevoerd laten zien dat er geen ernstige schade is aan de versnellingsbak. Zondagochtend zullen er verdere controles plaatsvinden en daarna wordt er een definitieve beslissing genomen", schrijft Ferrari zaterdagavond in een korte verklaring op Twitter.

De 23-jarige Leclerc zette eerder op zaterdag in de beslissende kwalificatiesessie de snelste tijd neer (1.10,346), maar eindigde Q3 in de muur. De Monegask raakte op het krappe circuit een vangrail en kon een crash niet voorkomen. Na afloop gaf Leclerc al aan te vrezen dat zijn versnellingsbak vervangen moet worden.

Mocht dat zondag toch nog nodig zijn, dan krijgt Leclerc een gridstraf van vijf plekken en start Max Verstappen de race van poleposition. De Nederlander van Red Bull Racing was in de kwalificatie twee tienden langzamer dan Leclerc en moest zijn laatste snelle ronde afbreken door de crash van de Ferrari-coureur.

Leclerc bezorgde Ferrari in Monaco de eerste poleposition sinds de Grand Prix van Mexico in 2019. Verstappen klokte toen weliswaar de snelste tijd in de kwalificatie, maar door een gridstraf mocht Leclerc toen van de eerste positie starten.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur. Vorig jaar werd de race niet verreden vanwege de coronapandemie en in 2019 kwam Lewis Hamilton als eerste over de streep. Hamilton begint de race nu vanaf de zevende plek en in Monaco is inhalen bijzonder lastig, waardoor Verstappen een belangrijke slag kan slaan in de strijd om de wereldtitel.