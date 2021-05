Lewis Hamilton had niets goeds te zeggen over zijn Mercedes na zijn teleurstellende kwalificatie in de Grand Prix van Monaco. De zevenvoudig wereldkampioen eindigde zaterdag in Monte Carlo als zevende.

"De auto voelde donderdag niet zo heel slecht aan, maar nadat we wat dingen hadden gewijzigd, was hij vandaag echt verschrikkelijk om mee te rijden", aldus Lewis Hamilton bij Sky Sports.

"We moeten terug naar de tekentafel. Ik had een ongelooflijk gebrek aan grip. Daardoor ben ik heel geforceerd gaan rijden en daar wordt een rondetijd over het algemeen niet beter van. Valtteri (Bottas, red.) haalde nog wat meer uit zijn auto, maar ik had vandaag echt problemen."

Hamiltons teamgenoot Bottas kwalificeerde zich als derde. Ferrari-coureur Charles Leclerc pakte de poleposition en Max Verstappen begint de race in het prinsdom vanaf de tweede plek.

'Winst is in ieder geval buiten bereik'

De 36-jarige Hamilton, die in de WK-stand veertien punten voorsprong heeft op nummer twee Verstappen, beseft dat hij zondag voor een loodzware opgave staat. "Het is bijna onmogelijk om hier in te halen", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen.

"Door deze kwalificatie is de winst in ieder geval buiten bereik. We moeten minimaal zevende proberen te worden en zo ver mogelijk naar voren zien te komen."

De laatste keer dat Hamilton buiten de top zes aan een race moest beginnen was bij de Grand Prix van Duitsland in 2018. De Brit startte toen als veertiende, maar kwam desondanks als eerste over de finish.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur