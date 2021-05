Charles Leclerc heeft Ferrari zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco de eerste poleposition in ruim anderhalf jaar bezorgd. De Italiaanse renstal stond voor het laatst op de eerste startplek bij de Grand Prix van Mexico in 2019.

De 23-jarige Leclerc kwam op het circuit van Monte Carlo tot een tijd van 1.10,346. De kwalificatie werd echter voortijdig beëindigd door een crash van de Ferrari-coureur in de laatste minuten van Q3, waardoor onder anderen Max Verstappen geen nieuwe tijd meer kon neerzetten.

Leclerc raakte bij het uitkomen van de zwembadsectie met zijn rechtervoorwiel de vangrail, waardoor de voorwielophanging van zijn Ferrari het begaf en hij vervolgens in de muur knalde. Mogelijk moet zijn versnellingsbak worden vervangen, wat hem een gridstaf van vijf plaatsen zou opleveren.

Eind oktober 2019 stond Leclerc ook op poleposition namens Ferrari in Mexico. Verstappen liet destijds weliswaar de snelste tijd noteren, maar hij verloor de eerste startpositie enkele uren later vanwege het negeren van een gele vlag in zijn snelle ronde en moest de race vanaf de vierde plek beginnen.

Charles Leclerc eindigde de kwalificatie in de muur. Charles Leclerc eindigde de kwalificatie in de muur. Foto: Getty Images

Ferrari start voor elfde keer op pole in Monaco

Voor de kwalificatie in Monaco kwamen de Ferrari-coureurs niet verder dan de vierde startplek. Zowel in Bahrein, op Imola als in Barcelona moest Leclerc zich tevredenstellen met die positie.

Verstappen moest zaterdag in Monaco genoegen nemen met de tweede startplek. De Nederlander van Red Bull Racing was ruim twee tienden langzamer dan Leclerc. Valtteri Bottas start als derde en Lewis Hamilton kwam niet verder dan de zevende tijd in de kwalificatie.

Het is de elfde keer dat Ferrari vanaf poleposition start bij de Grand Prix van Monaco. In 1979 was Jody Scheckter de laatste Ferrari-coureur die de race vanaf de eerste startplek won. Ook Juan Manuel Fangio, Niki Lauda (3x), Carlos Reutemann, Michael Schumacher (2x), Felipe Massa en Kimi Räikkönen pakten ooit pole in het prinsdom.

De Grand Prix van Monaco start zondag om 15.00 uur.