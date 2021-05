Charles Leclerc is dolblij dat hij zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco poleposition veroverde, maar vreest voor een gridstraf. De Ferrari-coureur crashte in de slotfase van Q3 en moet mogelijk zijn versnellingsbak laten vervangen.

"Ik maak me wel zorgen om een straf. In Monaco zit het me eigenlijk bijna nooit mee, dus we zullen zien", zei Leclerc in een eerste reactie na de kwalificatie. "Het is jammer dat ik de kwalificatie in de muur eindigde, maar ik ben erg blij met mijn eerste ronde en deze poleposition."

De 23-jarige Leclerc zette in Q3 de toon met een tijd van 1.10,346, waarmee hij twee tienden sneller was dan Max Verstappen. De Nederlander was in de slotfase nog bezig aan een snelle ronde toen Leclerc de vangrail raakte en crashte, waardoor de kwalificatie werd beëindigd en de Monegask zijn poleposition behield.

De kans is wel aanwezig dat Leclerc zijn versnellingsbak moet laten vervangen. In dat geval wordt de Monegask vijf plaatsen teruggezet in de startopstelling en mag Verstappen de race zondag vanaf de eerste positie starten.

Charles Leclerc eindigde de kwalificatie in de muur. Charles Leclerc eindigde de kwalificatie in de muur. Foto: Getty Images

Leclerc werd emotioneel na Q2

Leclerc wist tijdens de kwalificatie al dat hij een goede kans had om pole te veroveren. "Na Q2 was ik even emotioneel, maar ik wist dat alles in de laatste sessie bij elkaar moest komen. Het is echt een grote verrassing dat we poleposition en de vierde startplek (Carlos Sainz, red.) in handen hebben."

De sterke kwalificatie van Leclerc betekende de eerste poleposition voor het kwakkelende Ferrari sinds de Grand Prix van Mexico in 2019. Verstappen was toen weliswaar de snelste in de kwalificatie, maar hij kreeg een gridstraf en daardoor mocht Leclerc van pole starten.

In Monaco zijn de rollen mogelijk omgedraaid. "Ik maak me heel veel zorgen om hoe het met de versnellingsbak gaat", zei Leclerc later bij Ziggo Sport. "Als ik naar de achterkant kijk, ziet het er niet goed uit. Ik zal gaan duimen."

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur. Vorig jaar ging de race niet door vanwege de coronapandemie. De editie van 2019 werd gewonnen door Lewis Hamilton, die de race zondag vanaf de zevende positie begint.