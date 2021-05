Max Verstappen denkt dat de crash van leider Charles Leclerc hem de kans op de poleposition heeft ontnomen bij de GP van Monaco. De Monegask eindigde in de laatste minuut van het beslissende deel van de kwalificatie in de vangrail, waardoor Verstappen zich tevreden moest stellen met de tweede plaats.

"Het is jammer dat er een rode vlag was, want ik voelde me comfortabel", zei Verstappen direct na afloop van de kwalificatie. "Niemand zet normaal gesproken zijn beste tijd neer in de eerste run, zo hadden we het ook niet gepland. De laatste run is altijd de beste."

"Het ging goed, maar de rode vlag verpestte onze kans op poleposition", vervolgde Verstappen, die over de boordradio een scheldkanonnade afstak na de crash van Leclerc in de laatste chicane van het stratencircuit. "Het is niettemin een goed weekend. Het is niet slecht. Ik had een rode vlag niet verwacht."

De 23-jarige Verstappen noteerde de snelste tijd in het tweede deel van de kwalificatie, maar in de cruciale fase van de race tegen de klok was Leclerc ruim twee tienden van een seconde sneller dan de Limburger.

Max Verstappen mag nog hopen op poleposition. Max Verstappen mag nog hopen op poleposition. Foto: ANP

'Voelt niet als pole als ik hem nog krijg'

Net voor de crash van Leclerc had Verstappen in de eerste sector de snelste tijd geklokt, maar hij moest zijn poging vanzelfsprekend staken toen de Monegask de muur raakte. Er bestaat een kans dat de Nederlander zondag alsnog als eerste van start mag gaan, omdat Leclerc mogelijk zijn versnellingsbak moet vervangen en dan vijf plekken in de startrij wordt teruggezet.

"Het voelt niet als poleposition als ik hem nog krijg", reageerde Verstappen even later bij Ziggo Sport op het mogelijke scenario. "Ik had liever vandaag voorop gestaan, zonder dat iemand een penalty krijgt."

De race in Monaco begint zondag om 15.00 uur. Omdat inhalen op het smalle stratencircuit in het prinsendom welhaast onmogelijk is, is de kwalificatie in tegenstelling tot veel andere circuits cruciaal voor de eindklassering.