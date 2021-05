Charles Leclerc start de Grand Prix van Monaco zondag van poleposition, voor Max Verstappen. De kwalificatie werd zaterdag voortijdig beëindigd door een crash van Ferrari-coureur Leclerc, waardoor onder meer Verstappen geen tijd meer kon zetten. WK-leider Lewis Hamilton kwam niet verder dan de zevende startplaats.

Leclerc raakte bij het uitkomen van de zwembadsectie aan de binnenkant met zijn rechtervoorwiel de vangrail, waardoor de voorwielophanging van zijn Ferrari het begaf en hij verderop in de muur knalde. Een vrijwel identieke crash overkwam Verstappen zelf in 2016 en 2018.

De vraag is of de Ferrari van Leclerc niet dusdanig zwaar beschadigd is dat bijvoorbeeld zijn versnellingsbak moet worden vervangen. Dat zou de Monegask een gridstraf van vijf plaatsen opleveren en Verstappen poleposition.

Verstappen reageerde scheldend op de boordradio toen hij hoorde dat Leclerc was gecrasht. De Limburger was snel onderweg in zijn laatste poging, maar kon die ronde dus niet afmaken.



Voor de titelstrijd is het voor de Red Bull-coureur wel gunstig dat Hamilton verder naar achteren start. Inhalen is erg lastig in Monaco, waardoor het cruciaal is om van pole of in ieder geval van de eerste startrij te beginnen.

Top tien kwalificatie 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.10,346

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,230

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,255

4. Carlos Sainz (Ferrari): +0,265

5. Lando Norris (McLaren): +0,274

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,554

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,749

8. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,073

9. Sergio Pérez (Red Bull): +1.227

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +1.433

Pérez komt niet verder dan de negende tijd

Valtteri Bottas was de snelste Mercedes-coureur en start zondag als derde. Naast hem op de tweede rij staat Carlos Sainz in de tweede Ferrari. Voor Hamilton staan nog Lando Norris met zijn McLaren en Pierre Gasly van AlphaTauri, die vijfde en zesde werden.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam niet goed uit de verf. De Mexicaan kwam niet verder dan de negende tijd, mede doordat hij in zijn laatste snelle ronde werd gehinderd door andere auto's. Sebastian Vettel staat nog voor Pérez met zijn Aston Martin. Antonio Giovinazzi reed met zijn Alfa Romeo naar de tiende tijd.

In Q2 werd Daniel Ricciardo uitgeschakeld. De winnaar van de race in 2018 leek tijdens de vorige GP in Spanje de voor hem nieuwe McLaren beter onder de knie te krijgen, maar de Australiër doet in Monte Carlo weer ruim onder voor zijn teamgenoot Norris.



Fernando Alonso was zonder meer de belangrijkste naam die in Q1 uitviel. De tweevoudig wereldkampioen worstelt al het hele weekend met zijn Alpine en kreeg geen rondetijd op de klokken die hem naar Q2 kon helpen. Een andere grote naam, Mick Schumacher, deed niet mee aan de kwalificatie. De Duitser liep bij een crash in de laatste vrije training zo veel schade op aan zijn Haas, dat de auto niet op tijd hersteld kon worden.



De Grand Prix van Monaco start zondag om 15.00 uur.