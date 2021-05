Max Verstappen heeft de laatste vrije training voor de Grand Prix van Monaco zaterdag afgesloten met de snelste tijd. De Red Bull-coureur was nipt sneller dan de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc.

De Ferrari-coureurs waren donderdag in de tweede vrije training al snel en dat was zaterdag niet anders. Leclerc en Sainz wisselden de bovenste plek op de tijdenlijst af, tot Verstappen een tijd van 1.11,295 neerzette. Daarmee was hij 0,047 seconden sneller dan Sainz en ruim twee tienden rapper dan thuisrijder Leclerc.

De Mercedes-coureurs komen nog snelheid tekort in de straten van Monte Carlo. Valtteri Bottas reed de vierde tijd en gaf een halve seconde toe op Verstappen. WK-leider Lewis Hamilton zette de zevende tijd neer, op ruim zeven tienden achter de Nederlander. Daar zaten Verstappens teamgenoot Sergio Pérez en Lando Norris van McLaren nog tussen.

Top tien derde training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.11,294

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,047

3. Charles Leclerc (Ferrari): +0,258

4. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,471

5. Sergio Pérez (Red Bull): +0,523

6. Lando Norris (McLaren): +0,694

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,726

8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): +1,004

9. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,063

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,243

Red Bull komt beter uit de verf dan donderdag

Verstappen klaagde na de twee vrije trainingen op donderdag nog volop over het rijgedrag van zijn Red Bull. Hij kwam snelheid tekort, was zijn conclusie. In de derde training leek het veel beter te gaan en was de Nederlander dan ook een stuk minder over de boordradio te horen. Het was de negende keer op rij dat hij de slottraining als snelste afsloot.

Achter Hamilton liet Kimi Räikkönen met de achtste tijd zien dat er dit weekend veel snelheid in de Alfa Romeo zit. Zijn teamgenoot Antonio Giovinazzi viel net buiten de top tien. Pierre Gasly klokte de negende tijd in de AlphaTauri, gevolgd door Sebastian Vettel. De Aston Martin-coureur eindigde alle drie de trainingen in Monaco tot nu toe bij de tien snelste coureurs.

Mick Schumacher zorgde met een crash voor een rode vlag. Foto: Getty Images

Poleposition cruciaal in Monaco

De kwalificatie in Monaco geldt als de belangrijkste van het jaar, omdat inhalen op het krappe stratencircuit zeer lastig is. Mocht Verstappen het voor elkaar krijgen om poleposition te pakken, dan zou het hem goed uitkomen als Sainz en Leclerc zich voor Hamilton nestelen. De Nederlander kan zo een belangrijke slag slaan in de strijd om de wereldtitel.

De derde vrije training werd eerder afgebroken vanwege een crash van Mick Schumacher voor de deur van het Monte Carlo Casino. De Duitser verloor de controle over zijn Haas en liep daarbij veel schade op, waardoor de auto niet op tijd klaar is om aan de kwalificatie deel te nemen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco begint zaterdag om 15.00 uur. De race is zondag op hetzelfde tijdstip.