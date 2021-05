Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Monaco de tweestrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton nog maar eens aangewakkerd.

De 36-jarige Hamilton zei deze week dat Verstappen momenteel rijdt als iemand die denkt dat hij nog veel te bewijzen heeft. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes voegde daar nog aan toe dat dat voor hem niet geldt.

"Max is een beetje onder de huid van Lewis gekropen", zei Horner donderdag in gesprek met Sky Sports over de psychologische spelletjes van Hamilton. "Lewis houdt van al deze onzin, maar Max doet zijn eigen ding. Hij is zijn eigen man."

Hamilton heeft in de WK-stand een voorsprong van veertien punten op Verstappen, die tot dusver één race won en drie keer als tweede eindigde. Het is voor het eerst dat de Nederlander in de strijd om de wereldtitel serieus tegenstand lijkt te kunnen bieden aan Hamilton.

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten dit seizoen al vele duels uit. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten dit seizoen al vele duels uit. Foto: Getty Images

Horner geniet: 'En we zijn pas aan het begin'

Horner geniet van de titanenduels die de twee coureurs tot dusver hebben uitgevochten in 2021. "En we zijn pas aan het begin van het seizoen. Hoe zal het zijn als het verschil aan het einde van het seizoen nog steeds zo klein is?"

Overigens is het de vraag of Verstappen komend weekend in Monaco net zo competitief kan zijn als in de eerste races van het seizoen. De Nederlander was na de tweede vrije training van donderdag kritisch. "We zijn gewoon te langzaam en behoorlijk ook."

De Grand Prix van Monaco wordt zaterdag vervolgd met de derde vrije training en de kwalificatie. De race begint zondag om 15.00 uur.