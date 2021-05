Na het rampjaar 2020 klimt Ferrari snel weer op in de Formule 1-slagorde. De 'Scuderia' werd vorig jaar zesde in het constructeurskampioenschap, maar inmiddels zijn de Italianen met McLaren in gevecht voor de derde plek achter Mercedes en Red Bull. Hoe het oudste team uit de koningsklasse zich opricht en weer vooruit durft te kijken.

Opeens stonden ze er, bovenaan de tijdenlijst na de tweede vrije training in Monaco: Charles Leclerc en Carlos Sainz, eerste en tweede. Dat was lang geleden. Het gebeurde voor het laatst in Brazilië, in 2019, vlak voordat het topteam uit Maranello in een vrije val raakte.

Leclerc (23) wilde niet te hard van stapel lopen. "Wij hebben nog wel wat marge over richting de kwalificatie op zaterdag, maar ik weet zeker dat Mercedes en Red Bull nog meer marge hebben." Als de voorspelling van de Monegask uitkomt, is Ferrari precies dat wat het volgens de doelstelling moet zijn: het derde team.

Voor de Scuderia was het na het rampzalig verlopen jaar 2020 vooral zaak om de roemruchte teamnaam niet nog eens zo door het slijk te halen. Ferrari-president John Elkann zinspeelde hier tijdens de teampresentatie op harde toon op. "Iedereen binnen het team moet ervoor zorgen dat we met Enzo Ferrari's winnende spirit het seizoen ingaan. 2020 ligt achter ons, maar we zijn het zeker niet vergeten."

Oorzaak van dramatisch 2020 wordt misschien wel nooit bekend

De zesde plaats in het kampioenschap was de slechtste prestatie van het team sinds 1980. Wat de achterliggende oorzaak van de langzame SF1000 is, zal misschien nooit helemaal duidelijk worden.

Het verhaal is bekend: Ferrari werd eind 2019 'gepakt' op gesjoemel met het brandstofverbruik. Vervolgens werd er een geheime deal gesloten met de FIA. De vraag is of Ferrari het jaar erna met een zwakke motor reed doordat 'de brandstoftruc' niet meer kon worden toegepast. Of was dat doordat in de deal stond dat het met een teruggeschroefde motor moest rijden, zoals wel wordt beweerd?

De krachtbron is hoe dan ook een van de drie hoofdredenen waarom Ferrari in 2021 weer beter voor de dag komt. Doordat er het hele afgelopen seizoen is gewerkt aan de nieuwe motor, worden de rode auto's nu niet meer voorbij gereden op de rechte stukken, zoals in 2020 een paar keer pijnlijk te zien was. De krachtbron bevindt zich weer in hetzelfde speelveld als die van de concurrentie.

Ferrari heeft met Charles Leclerc (rechts) en Carlos Sainz (links) weer een aan elkaar gewaagd coureursduo. Ferrari heeft met Charles Leclerc (rechts) en Carlos Sainz (links) weer een aan elkaar gewaagd coureursduo. Foto: Getty Images

Sainz zit veel dichter bij Leclerc dan Vettel

De tweede belangrijke reden is de komst van Sainz. Sebastian Vettel sloeg in 2020 te vaak een modderfiguur. De viervoudig wereldkampioen pakte maar een derde van de punten van Leclerc (98 om 33). Ferrari had een coureur nodig die vlak achter Leclerc opereert, en de 26-jarige Sainz voldoet nu al aan die eis.

"En dat terwijl ik mijn rijstijl echt volledig heb moeten aanpassen. De Ferrari is een totaal andere auto dan de McLaren waar ik vorig jaar mee reed", zei de Spanjaard donderdag in Monaco. Leclerc is op basis van het aantal punten en het onderlinge kwalificatieduel (3-1) wel de kopman, maar weet dat hij aan de bak moet om dat te blijven.

Wat geeft de snelste Ferrari toe op poleposition? Bahrein in 2020: +1,885 - in 2021: +0,682

Imola in 2020: +1,005 - in 2021: +0,329

Portugal in 2020: +0,438 - in 2021: +0,691

Spanje in 2020: +1,503 - in 2021: + 0,769

Het ging vooral over de motor, maar de auto zelf was ook niet goed

De derde reden voor de opmars is de auto zelf. Hoewel in 2020 veel aandacht naar de zwakke motor ging, was de auto ook ondermaats. Vooral de achterkant van de SF1000 was een zwak punt, wat vaker bleek dan de coureurs lief was. Het dwong de technici van Ferrari al halverwege vorig jaar om helemaal opnieuw te beginnen met de ontwikkeling van de auto en beter te onderzoeken wat er allemaal aan mankeerde.

Na nieuwe updates klonken vanuit het team steeds geluiden dat op de baan nu echt teruggezien kon worden wat in de fabriek al verwacht werd. De echte stappen konden pas in de winter worden gezet. In Maranello werden de beschikbare 'ontwikkelingstokens' uiteraard vol in de zwakke achterkant van de auto gestoken.

Dat heeft goed uitpakt, beaamde teambaas Mattia Binotto vrijdag. "Toen we in Bahrein aankwamen, gedroeg de auto zich in ieder geval al als we hadden gehoopt en verwacht. We wisten na de testdagen dat we zeker een auto hadden die beter was dan die van afgelopen jaar. Maar dat was wel het minimale doel", grinnikte de Italiaan.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto tijdens de persconferentie in Monaco. Ferrari-teambaas Mattia Binotto tijdens de persconferentie in Monaco. Foto: Getty Images

De focus ligt al op 2022

Vanaf Spanje lijkt de Ferrari de McLaren te hebben ingehaald als derde auto in het veld. Ook in Monaco kwam de Ferrari donderdag weer (veel) beter voor de dag dan de Britse tegenstrever. En hoewel Leclerc en Sainz uiteraard voor de winst gaan in Monte Carlo, is dat voor de doelstelling voor 2021 dus niet eens nodig. Voor McLaren als derde in de eindstand eindigen; daar gaat het dit jaar om. Red Bull en Mercedes zijn toch buiten bereik. Meer tijd en geld in deze auto steken is niet nodig.

Volgend jaar wil men in Maranello namelijk wel weer echt vooraan meedoen. En de uitgebreide regelwijziging die in 2022 van kracht wordt, biedt daarvoor de uitgelezen mogelijkheid. "90 tot 95 procent van onze middelen is al gericht op 2022", liet sportief directeur Laurent Mekies eerder optekenen.

Dat werd donderdag beaamd door Binotto: "We focussen ons eigenlijk niet echt meer op dit jaar. De focus ligt volledig op volgend seizoen."