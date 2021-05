Lewis Hamilton had niet verwacht dat Ferrari donderdag tot de snelste teams behoorde in de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco. De titelverdediger van Mercedes is daar desondanks blij mee.

Charles Leclerc en Carlos Sainz van Ferrari klokten in de tweede training de eerste en tweede tijd. De overige coureurs konden het tempo van het gevallen Italiaanse topteam niet bijbenen; Hamilton volgde op de derde plaats op bijna vier tienden achterstand van Leclerc.

"Ik denk dat Ferrari erg sterk is. Het is verrassend om te zien dat ze zo erg verbeterd zijn, maar het is geweldig. Het betekent dat we nog meer concurrentie hebben en dat is alleen maar goed in de sport", zei Hamilton tegen Motorsport.com.

Het was voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië in 2019 dat Ferrari weer eens met twee rijders aan kop stond in een training. De afgelopen jaren domineerde vooral Mercedes en Red Bull Racing lijkt het de Duitsers dit seizoen echt moeilijk te kunnen maken.

'Hebben een paar goede stappen gezet'

Hamilton was ondanks het flinke verschil met Ferrari en dat hij ook niet de rapste was in de eerste training - maar Sergio Pérez van Red Bull - tevreden over de prestaties van zijn auto, maar denkt wel dat er nog ruimte voor verbetering is.

"De wagen is goed. We hebben een paar goede stappen gezet met de balans. We gaan vanavond alles analyseren en dan hebben we ongetwijfeld nog wat aanpassingen die we toepassen. Het gaat spannend worden in de kwalificatie."

De Grand Prix van Monaco gaat zaterdag verder met de derde training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur), gevolgd door de race op zondag om 15.00 uur. Hamilton gaat na vier races aan de leiding in de WK-stand met veertien punten voorsprong op Max Verstappen van Red Bull.