Carlos Sainz hoopt stiekem dat Ferrari komend weekend een bedreiging kan vormen voor Red Bull en Mercedes tijdens de Grand Prix van Monaco. De Ferrari-coureurs verrasten donderdag door razendsnelle tijden te noteren in de vrije trainingen in Monte Carlo.

"We lijken dusdanig dichtbij te zitten dat we daadwerkelijk een bedreiging kunnen gaan zijn", zei Sainz bij Autosport. "Ik denk dat we nog wel even moeten wachten tot na de derde training om echt conclusies te kunnen trekken, want er verandert hier altijd veel van donderdag naar zaterdag."

"Sommige rijders doen het bewust rustig aan en op zaterdag duiken ze dan uit het niets weer op. Lewis Hamilton is daar een voorbeeld van. Hij zal zeker weer heel snel zijn. Maar we zullen zien. Het is fijn om te zien dat we in ieder geval dichterbij staan. Dit is bemoedigend voor het hele team."

Sainz is de afgelopen jaren vrijwel altijd sterk geweest op het stratencircuit in Monte Carlo. In alle vijf de Grands Prix die hij tot dusver in Monaco reed, eindigde hij in de punten.

Carlos Sainz beleefde een sterke donderdag in Monte Carlo. Foto: ANP

Sainz zag zichzelf continu in top drie staan

Toch had de 26-jarige Sainz, die afgelopen zomer de overstap maakte van McLaren naar het team uit Maranello, even de tijd nodig om zich aan te passen in Monaco. "De laatste keer dat ik hier was, reed ik in een totaal andere auto", vervolgde de voormalig teamgenoot van Max Verstappen.

"De balans die Ferrari op dit circuit hanteert, is volledig anders dan dat ik gewend was. Ik had even nodig om te wennen en mijn vertrouwen in de auto ronde bij ronde op te bouwen. Terwijl ik dat aan het doen was stond ik continu in de top drie, een mooi en belangrijk signaal."

Het Grand Prix-weekend in Monte Carlo wordt zaterdag om 12.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma. De race wordt zondag eveneens om 15.00 uur afgewerkt.