Max Verstappen maakt zich zorgen na de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco. De 23-jarige Nederlander stelt dat zijn auto veel te langzaam is om komend weekend competitief te zijn.

"We zijn gewoon te langzaam en behoorlijk ook", zei Verstappen, die in de tweede vrije training als vierde eindigde, donderdag bij Sky Sports. "Het voelde gewoon niet goed tijdens het rijden. Het is niet hoe ik het wil. Voor nu lijkt het een moeilijk weekend te worden."

Opvallend genoeg was niet Mercedes, maar Ferrari het snelst in de straten van Monte Carlo. Charles Leclerc topte de tijdenlijst en teamgenoot Carlos Sainz volgde op de tweede plek. Verstappen gaf bijna vier tienden toe op de rappe tijd van de Monegask.

Verstappen was verrast door het sterke optreden van Ferrari en denkt dat de renstal uit Maranello ook in de kwalificatie en race een bedreiging voor Red Bull gaat vormen. "Zij doen het gewoon heel goed en wij niet", vervolgde de Limburger.

"En dan kan het gebeuren dat het nu staat zoals het staat. Onze achterstand op Ferrari is te groot, zeker hier in Monaco. Gelukkig zijn we morgen vrij en hebben we wat extra tijd, maar we zullen nog een hoop moeten veranderen."

Het Grand Prix-weekend in Monte Carlo wordt zaterdag om 12.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Om 15.00 uur staat de kwalificatie op het programma. De race wordt zondag eveneens om 15.00 uur afgewerkt.