De beide Ferrari-coureurs hebben donderdagmiddag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco verrassend de toon gezet. Charles Leclerc reed de snelste tijd (1.11,684), zijn teamgenoot Carlos Sainz was een tiende langzamer en klokte de tweede tijd. Max Verstappen was vierde, achter WK-leider Lewis Hamilton.

Sainz liet in de eerste vrije training al zien dat de Ferrari snel is in Monaco, met ook in die sessie een tweede tijd. Toen was Sergio Pérez in de Red Bull nog de snelste. De Mexicaan klokte nu de achtste rondetijd.



Het is voor de coureurs ontzettend lastig om een vrije ronde te vinden op het krappe stratencircuit in Monte Carlo. Onder anderen Verstappen werd meerdere malen gehinderd door andere auto's. De Limburger klaagde over de boordradio ook veelvuldig over zijn auto, vooral over onderstuur. Red Bull ging het weekend in Monaco in als favoriet.



Leclerc moest de eerste training nog grotendeels toekijken omdat de versnellingsbak in zijn auto de geest had gegeven. In de tweede sessie kwam de Monegask tot dertig ronden op zijn thuisbaan. Achter de twee Ferrari's kwam Hamilton bijna vier tienden tekort op de snelste tijd. Verstappen was maar een fractie langzamer dan zijn grote titelconcurrent.

Top tien tweede training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.11,684

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,112

3. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,390

4. Max Verstappen (Red Bull): +0,397

5. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,423

6. Lando Norris (McLaren): +0,695

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,814

8. Sergio Pérez (Red Bull): +1,024

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): +1,062

10. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,298

Schumacher zorgt voor rode vlag

De tweede training werd kort voor het einde stilgelegd vanwege een crash van Mick Schumacher, die met zijn Haas in Massanet de vangrail raakte. De Duitser zette zijn auto vervolgens stil bij de chicane na het uitkomen van de tunnel, waardoor wedstrijdleider Michael Masi voor de rode vlag koos.



De coureurs hebben zaterdagochtend nog een derde training voor de zeer belangrijke kwalificatie begint. Omdat inhalen vrijwel onmogelijk is in Monaco wordt de race vaak op zaterdagmiddag al beslist. Poleposition is nergens belangrijker dan in Monte Carlo.