Red Bull ligt binnen de Formule 1 onder een vergrootglas omdat met name de achtervleugel van de RB16B te ver zou doorbuigen. Waarom rijdt het team van Max Verstappen met zo'n 'flexibele' vleugel en wat wil de FIA ertegen doen?

De Formule 1-teams kregen vorige week bericht van de FIA dat er vanaf de Grand Prix van Frankrijk extra tests worden ingevoerd om te kijken of de achtervleugels van de Formule 1-auto's niet te ver achterover buigen. Vooral sinds de Grand Prix van Spanje staat de achtervleugel van Red Bull, maar ook die van Ferrari, Alpine en Alfa Romeo ter discussie.

De FIA reageerde hierop door extra controles aan te kondigen, vanaf 15 juni. Dat betekent dat de teams nog twee races (Monaco en Azerbeidzjan) de tijd hebben om te zorgen dat hun achtervleugel ook die nieuwe tests kan doorstaan. Zowel Red Bull-teambaas Christian Horner als Mattia Binotto (Ferrari) als Laurent Rossi (Alpine) liet donderdag in Monaco weten dat ze hun achtervleugels inderdaad moeten aanpassen.



Terwijl Horner klaagde dat het gek is "om midden in het seizoen opeens de regels te wijzigen", zijn Mercedes-teambaas Toto Wolff en Andreas Seidl van McLaren ontevreden. Ze willen sneller actie vanuit de FIA. "De teams die zich wel aan de regels houden, zijn nu in het nadeel", vindt Seidl. Wolff zinspeelde op een protest vanuit Mercedes: "Niemand zit op deze 'shitty' situatie te wachten. Want in Azerbeidzjan met dat lange rechte stuk hebben die teams er extra voordeel van."

De voordelen van een flexibele achtervleugel

Om te begrijpen waarom een flexibele achtervleugel voordelen oplevert, is het belangrijk om te weten hoe een achtervleugel werkt en waarom die achter op een Formule 1-auto zit.

De achtervleugel werkt volgens hetzelfde principe als een vliegtuigvleugel, alleen dan omgekeerd. Doordat de lucht langzaam óver de vleugel stroomt en er snel onderdoor gaat, ontstaat er aan de onderkant van de vleugel onderdruk. Deze onderdruk trekt de vleugel naar beneden. Dit heet neerwaartse kracht, of downforce, waardoor de auto op het asfalt wordt gedrukt. Dit doet de achtervleugel niet alleen. Ook de vloer van de auto en de voorvleugel dragen hieraan bij.



Die neerwaartse kracht is nodig om de auto sneller door de bochten te laten gaan, maar er is ook een nadeel. De vleugel levert namelijk veel luchtweerstand op. Op de rechte stukken zit hij eigenlijk vooral in de weg. Toch weegt het voordeel van de neerwaartse kracht op tegen het nadeel van de luchtweerstand. Het is simpelweg een compromis. Met vleugel is de rondetijd uiteindelijk lager dan zonder.

Max Verstappen op het rechte stuk in Barcelona, waar zijn vleugel te ver zou doorbuigen. Max Verstappen op het rechte stuk in Barcelona, waar zijn vleugel te ver zou doorbuigen. Foto: Getty Images

Een flexibele vleugel is een soort mini-DRS

Het verschuiven van dit compromis is dan ook het principe achter het DRS-systeem, dat coureurs kunnen gebruiken om in te halen. DRS staat voor Drag Reduction System, oftewel luchtweerstandsverlagingssysteem. Door de achtervleugel te openen is de luchtweerstand lager en heeft de motor dus minder moeite om het geheel door de lucht heen te duwen. Daarom is de topsnelheid hoger.



Als ontwerpers de vrije hand zouden hebben, wordt elke Formule 1-auto uitgerust met een vleugel die neerklapt op het rechte stuk, en weer verschijnt zodra er een bocht opdoemt. Maar zo zijn de regels niet. Aerodynamische onderdelen mogen (los van DRS) niet bewegen, kleine marges daargelaten.



Het zijn die kleine marges waarin een grijs gebied ontstaat. En Formule 1-teams zouden zichzelf niet zijn als ze zo'n grijs gebied niet volledig tot de grens (of net erover) uitbuiten. Hier komen de flexibele vleugels in het verhaal. Wat als je een vleugel kunt gebruiken die in de bochten de gewenste neerwaartse kracht levert, maar op het rechte stuk zo ver achterover buigt dat er minder luchtweerstand is? Dit doen teams dus ook, en ze doen het al jaren. Met een flexibele vleugel gaat de auto (iets) harder op de rechte stukken, zonder dat er aan neerwaartse kracht wordt ingeboet.

Onboardbeelden laten zien dat Red Bull (te) ver gaat

De technische reglementen staan vol met limieten over bijvoorbeeld hoe ver de vleugels mogen doorbuigen. De FIA controleert dat tijdens GP-weekenden door druk te zetten vanuit bepaalde hoeken.





Regels doorbuiging achtervleugel De achtervleugel moet 'rigide' bevestigd zijn aan de auto en mag ten opzichte van de auto (in principe) niet bewegen.

Horizontaal mag de achtervleugel niet meer dan 1 graad achterover buigen bij een druk van 1000 newton.

Er mag verticaal niet meer dan 8 milimeter beweging zijn bij 500 newton druk.

Formule 1-teams weten natuurlijk dat ze zich aan deze regels moeten houden, maar weten ook dat de tests alleen in simulatie worden gedaan. Dus zonder rijwind, terwijl de auto stilstaat. De truc is om de achtervleugel zo te maken dat die niet doorbuigt als de FIA haar controles uitvoert, maar wel als de auto over het rechte stuk rijdt.



Red Bull Racing heeft al jaren de reputatie hier een meester in te zijn. Dat bewees het team van Verstappen weer tijdens de afgelopen Grand Prix van Spanje, waar uit onboardbeelden bleek dat de achtervleugel van de RB16B wel erg ver achterover boog. "Maar onze auto is gewoon legaal", zei teambaas Horner donderdag. Daarin heeft de Engelsman gelijk, de Red Bull is inderdaad legaal bij de keuring. Of dat op de baan nog steeds zo is, is de vraag.

Het team van hoofdontwerper Adrian Newey moet de achtervleugel van de Red Bull aanpassen. Het team van hoofdontwerper Adrian Newey moet de achtervleugel van de Red Bull aanpassen. Foto: Getty Images

Kosten de aangepaste regels Red Bull snelheid?

De verwachting is dat de nieuwe tests de slagorde niet opeens gaat omgooien. Er zijn talloze elementen die een Formule 1-auto snel maken en het iets verder doorbuigen van een achtervleugel is er daar slechts één van. "We moeten onze auto wel iets aanpassen, maar het kost ons niet veel", aldus Binotto.

"We gaan wel zien of het ons iets kost", voegde Rossi van Alpine toe. "Áls het ons al iets kost." Horner liet zich verder niet uit over de eventuele schade voor Red Bull, maar klaagde wel dat het ontwikkelen van de nieuwe vleugel het team ongeveer een half miljoen dollar kost.