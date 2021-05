Sergio Pérez heeft donderdag bij de eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco de snelste tijd op de klokken gezet. De Mexicaan reed in zijn Red Bull een ronde door de straten van Monte Carlo in 1.12,487 en was daarmee nipt sneller dan Carlos Sainz in de Ferrari en teamgenoot Max Verstappen.

Pérez klokte zijn tijd op de rode softband. Daar kwamen Verstappen en Sainz nog niet op in actie. Ook de vierde tijd van Pierre Gasly (1.12,929) werd gereden op de softbanden.



De beide Mercedes-coureurs reden net als Verstappen alleen op de medium en de harde banden. Lewis Hamilton was vijfde, op ruim een halve seconde van Pérez. Valtteri Bottas was in de tweede Mercedes nog een tiende langzamer dan zijn teamgenoot.

Charles Leclerc kwam nauwelijks in actie in zijn geboortestad. De Monegask had een probleem aan de versnellingsbak van zijn Ferrari en moest na vier ronden toekijken.

Top tien eerste training 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.12,487

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,119

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,161

4. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,442

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,508

6. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,644

7. Lando Norris (McLaren): +0,749

8. Sebastian Vettel (Aston Martin): 1,245

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1,259

10. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): 1,594

Alonso en Sainz in de vangrail

De vrije training verliep zonder grote crashes, al reed Fernando Alonso wel zijn voorvleugel kapot in de laatste bocht voor het opkomen van het rechte stuk.

De ervaren Spanjaard van Alpine schoot later ook nog een keer rechtdoor in Sainte Devote, de eerste bocht na start-finish. Kimi Räikkönen deed eerder al een keer hetzelfde in zijn Alfa Romeo.



Sainz kwam met 26 ronden tot het grootste aantal kilometers, maar raakte daarbij wel een keer de vangrail bij het uitkomen van de zwembadchicane. Dat leverde geen grote schade aan zijn Ferrari op. Verstappen reed achttien probleemloze ronden.