Max Verstappen heeft het behoorlijk gehad met vragen over een potentiële crash met Lewis Hamilton. De Nederlander kwam dit seizoen al een aantal keer in aanraking met de Brit, waarna er een hoop gespeculeerd werd over een toekomstige crash tussen de titelrivalen. Verstappen kreeg op zijn persconferentie bijval van Sebastian Vettel.

Verstappen reageerde woensdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van Monaco op uitspraken van Hamilton, die eerder op de dag had gezegd dat de Red Bull-coureur waarschijnlijk voelt dat hij zich meer moet bewijzen dan Hamilton. "Nee, ik heb niets te bewijzen", aldus Verstappen.

"En wat het vermijden van contact betreft: dat moet van twee kanten komen. We hebben het tot nog toe goed gedaan. We racen hard, maar proberen het tegelijkertijd netjes te houden."

McLaren-directeur Zak Brown zei onlangs dat het een kwestie van tijd zou zijn voordat een gevecht tussen Verstappen en Hamilton zou uitmonden in een crash. Verstappen reageerde geïrriteerd toen hij werd herinnerd aan die uitspraak.

"Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat ik op die dingen moet zeggen", vervolgde de elfvoudig Grand Prix-winnaar. "Het is niet zo dat we proberen te crashen, hè. Het levert misschien alleen een paar leukere headlines op, dan wanneer je zou zeggen dat we gewoon heel leuke races hebben gezien."

Max Verstappen en Sebastian Vettel op de persconferentie in Monaco. Max Verstappen en Sebastian Vettel op de persconferentie in Monaco. Foto: Getty Images

Verstappen krijgt bijval van Vettel

Verstappen werd op zijn persconferentie gesteund door Vettel, die tegelijkertijd aanschoof tijdens de mediasessie van de Limburger. "Mensen van buitenaf begrijpen soms niet hoe close het soms is tijdens een gevecht en hoe makkelijk dingen fout kunnen gaan, zonder dat je die intenties hebt", aldus de viervoudig wereldkampioen.

"Er is geen één coureur die een gevecht ingaat met het idee om zijn tegenstander of zichzelf uit te schakelen. Het risico dat je het dan verkeerd doet is enorm. Maar tegelijkertijd ligt een cruciale fout ook op de loer als we op de limiet tegen elkaar aan het racen zijn. Tot nog toe hebben Max en Lewis het gewoon heel goed gedaan."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco begint donderdag om 11.30 uur. Zondag om 15.00 uur staat de race op het programma.