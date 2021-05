Volgens Lewis Hamilton heeft Max Verstappen het gevoel dat hij zichzelf meer moet bewijzen dan de Brit. De Nederlander is dit seizoen in een titelstrijd verwikkeld met de Mercedes-coureur.

"Ik denk dat Max misschien het gevoel heeft dat hij zichzelf iets meer moet bewijzen dan ik", aldus Hamilton woensdag op de persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van Monaco.

"Wat dat betreft zitten we wellicht niet in hetzelfde schuitje. Ik bekijk het vooral op de lange termijn: het is een marathon en geen sprint. Dankzij die mentaliteit heb ik ook de statistieken gekregen die ik nu heb."

De 36-jarige Hamilton benadrukte dat hij veel respect heeft voor de Red Bull-coureur, al kwamen beide rijders dit seizoen wel al een aantal keer met elkaar in contact. "Ik denk dat ik er goed aan heb gedaan door alle mogelijke crashes te vermijden", vervolgde de zevenvoudig wereldkampioen.

"Maar het zou best kunnen gebeuren dat we elkaar in de komende negentien races een keer gaan raken. Het goede is dat we elkaar respecteren en er een juiste balans in ons racen zit."

Lewis Hamilton onderweg naar de persconferentie in Monte Carlo. Lewis Hamilton onderweg naar de persconferentie in Monte Carlo. Foto: Getty Images

'Wordt heel moeilijk om Red Bull te kloppen'

Hamilton begint met een voorsprong van veertien punten aan de race op het stratencircuit in Monte Carlo, een van de Grands Prix die vorig jaar niet kon doorgaan vanwege de coronapandemie.

Traditiegetrouw liggen de straten van het prinsdom Red Bull Racing erg goed. Hamilton verwacht dan ook een zwaar gevecht met Verstappen. "Ik denk dat het heel, heel moeilijk gaat worden om Red Bull te kloppen komend weekend", aldus Hamilton.

"Twee jaar geleden, toen we hier voor het laatst waren, zaten ze al erg dichtbij. En nu is hun auto totaal anders, terwijl dit circuit altijd goed voor ze is geweest. Ik ga ervan uit dat ze komend weekend sneller zijn dan wij."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco begint donderdag om 11.30 uur. Zondag om 15.00 uur staat de race op het programma.