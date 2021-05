In de straten van Monte Carlo staat komend weekend de Grand Prix van Monaco op het programma. Coureur Ho-Pin Tung beantwoordt vijf vragen over de vijfde race van het seizoen.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: hoe belangrijk is deze Grand Prix in de strijd om de wereldtitel?

"Heel belangrijk, zeker als ik zie hoe close het gevecht is tussen Red Bull Racing en Mercedes. En met name voor Red Bull, omdat ik verwacht dat we nu voor het eerst op een circuit komen waar zij écht in het voordeel gaan zijn."

Waarom denk je dat?

"Traditioneel is Monte Carlo echt een Red Bull-circuit. En een goede graadmeter om te zien of een bepaald team sterk gaat zijn in Monaco is de langzame derde sector in Barcelona. In Formule 1-termen was Red Bull daar echt veel sneller dan de rest."

De lay-out van het stratencircuit in Monte Carlo. De lay-out van het stratencircuit in Monte Carlo. Foto: ANP

Wat zou het zeggen als Lewis Hamilton desondanks toch deze Grand Prix op eigen kracht weet te winnen?

"Monaco is en blijft Monaco. Er kan in de smalle straten altijd iets onverwachts gebeuren. Inhalen is hier ook echt onmogelijk, tenzij een coureur een grote fout maakt. Wat dat betreft hebben de reglementen niet geholpen, de auto's zijn in de loop der tijd fors groter en sneller geworden maar de baan is natuurlijk niet meegegroeid, waardoor een vangrail sneller wordt geraakt."

"Bovendien is het belang om - met name in de kwalificatie - dicht langs de vangrail te rijden alleen maar groter geworden. Dat doen de coureurs om de radius van de bocht zo groot mogelijk te maken. De coureurs lieten vroeger veel meer marge tussen de auto en de vangrail dan tegenwoordig."

"Een aantal jaar geleden was Verstappen hier in alle trainingen verreweg het snelst, maar maakte hij een foutje tijdens de derde training waardoor hij de kwalificatie miste. Iedere coureur kan dat dit jaar ook weer overkomen."

In 2018 miste Max Verstappen de kwalificatie in Monaco na een crash in de derde vrije training. In 2018 miste Max Verstappen de kwalificatie in Monaco na een crash in de derde vrije training. Foto: Getty Images

Ook de pitstopstrategie zou komend weekend weer belangrijk kunnen zijn. Heeft Red Bull in Barcelona daarin steken laten vallen?

"Je hoort vaak dat een sterke auto de doorslag geeft, maar die sterke auto kan er ook voor zorgen dat een team op tactisch gebied de overhand heeft."

"In Barcelona reden beide Mercedessen vooraan en stond Verstappen er alleen voor. Dat gebrek aan rugdekking voor Verstappen in de vorm van zijn teamgenoot leverde Mercedes flexibiliteit op. Toen Hamilton zijn tweede pitstop maakte, had Verstappen geen andere keuze dan door te rijden."

"Als hij wel was gestopt om te wisselen naar de rode band, dan zou Valtteri Bottas de leiding hebben overgenomen en kwam Verstappen achter Hamilton terecht. Zogenaamde track position is enorm belangrijk in Barcelona en Mercedes had daar gewoon ook de snellere auto."

Charles Leclerc staat komend weekend voor zijn thuisrace in Monaco. Charles Leclerc staat komend weekend voor zijn thuisrace in Monaco. Foto: Getty Images

Tot slot, Charles Leclerc rijdt dit weekend een thuisrace. Kan hij in zijn Ferrari verrassen komend weekend?

"Leclerc is nog niet erg gelukkig geweest op zijn thuiscircuit. In de Formule 1 haalde hij de finish daar nog niet en zelfs in zijn dominante seizoen in de Formule 2 heeft hij daar in beide races geen punten gescoord."

"Het enige wat een team wil in Monaco is neerwaartse druk. Er hoeft niet naar een compromis in de afstelling te worden gezocht. Ook Ferrari zal hier een specifiek aerodynamisch pakket voor hebben. Ik verwacht hen achter Red Bull en Mercedes als derde team voor Monaco, maar het blijft afwachten."

"Het middenveld - waar Ferrari helaas inmiddels toe behoort - is namelijk heel veranderlijk dit jaar. Kijk naar Alpine dat het ene weekend erg sterk is en een week later weer achteraan in het middenveld rijdt. Ferrari lijkt echter op de weg terug te zijn, dus wie weet kan Leclerc die stijgende lijn doortrekken."