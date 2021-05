Lando Norris heeft zich woensdag voor de komende jaren aan McLaren verbonden. Het contract van de 21-jarige Brit is met meerdere jaren verlengd, waarbij niet bekend is gemaakt tot wanneer de verbintenis precies loopt.

"Mijn doel bij McLaren is duidelijk. Ik wil hier races winnen en wereldkampioen worden in de Formule 1. We zijn in de laatste jaren sterk verbeterd en hebben een helder plan voor ogen", aldus Norris, die vooral dit seizoen indruk maakt bij het Britse team.

Het talent is sinds 2019 Formule 1-rijder bij McLaren, waar hij eerder al testcoureur was. Dit seizoen eindigde hij in de eerste vier races achtereenvolgens als vierde, derde, vijfde en achtste. In de WK-stand bezet hij de vierde plaats.

"Hij speelt een heel belangrijke rol in onze terugkeer aan de top en we zijn trots op de groei die hij heeft laten zien sinds hij in 2017 bij ons kwam", zegt Zak Brown, de CEO van McLaren.

"Lando is een van de grootste talenten op de Formule 1-grid. We kijken ernaar uit om hem ook in komende jaren bij ons te zien en ons samen met hem te blijven ontwikkelen, zowel op als naast de baan."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een originele video waarin McLaren de contractverlenging van Lando Norris bekendmaakt.

McLaren heeft stijgende lijn te pakken

McLaren heeft zich na moeizame jaren opgewerkt tot een van de grootste uitdagers van de topteams Mercedes en Red Bull Racing, al zit de Britse renstal nog niet op het niveau van de werkgevers van Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Norris, die vorig jaar in de Grand Prix van Oostenrijk zijn eerste podiumplek pakte door derde te worden, vormt bij McLaren een duo met Daniel Ricciardo. Ook Ricciardo ligt de komende jaren nog vast bij het team.

Momenteel bereidt Norris zich net als alle andere Formule 1-coureurs voor op de Grand Prix van Monaco, die zondag wordt verreden. Donderdag zijn de eerste vrije trainingen.