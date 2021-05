Max Verstappen weet dat zaterdag bij de Grand Prix van Monaco de kwalificatie extra belangrijk gaat worden. Op het smalle stratencircuit is het tijdens de race op zondag namelijk moeilijk om in te halen.

De Nederlander is er daarom ook op gebrand om zaterdag al een tik uit te delen aan Mercedes. "Ik weet heel goed dat er geen foutenmarge is in Monaco, dus we moeten er gewoon voor zorgen dat we op zaterdag toeslaan", meldt hij maandag op zijn eigen website.

"Op zondag is het natuurlijk meestal rechttoe rechtaan omdat inhalen zo moeilijk is, maar er kan van alles gebeuren. Daarom moeten we nu zowel zaterdag als zondag op ons best zijn om op de hoogste trede van het podium terecht te komen."

Het circuit in zijn woonplaats zorgt volgens Verstappen voor extra uitdagingen. "Het is heel anders dan andere circuits. Het is er erg smal, maar dat maakt het ook geweldig om een ronde tijdens de kwalificatie af te werken. Je kunt echt voelen wanneer je alles voor elkaar hebt en het een goede ronde gaat worden."

Verstappen stond nog nooit op podium in Monaco

Na vier van de 23 races bezet Verstappen de tweede plaats in de WK-stand, veertien punten achter titelverdediger Lewis Hamilton. De Brit boekte al drie overwinningen, tegenover één voor de Nederlander.

"Het is nog altijd vroeg in het seizoen", benadrukt Verstappen. "We moeten er gewoon voor zorgen dat we blijven pushen, druk blijven uitoefenen en nog wat meer races gaan winnen. We moeten blijven verbeteren."

Voor de 23-jarige coureur van Red Bull Racing is het zaak om in Monaco beter te presteren dan in het verleden, want nog nooit stond hij op het podium in het prinsdom. De vierde plaats in 2019 is vooralsnog zijn beste resultaat.

"Dat zou ik graag willen veranderen", blikt hij vooruit. "We hebben een foutloos weekeinde nodig. We zullen zien of we snel zijn of niet, maar tot dusver zaten we er in de kwalificatie redelijk dichtbij, dus ik hoop dat het ook in Monaco het geval zal zijn."