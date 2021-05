Daniel Ricciardo is onder de indruk van Lewis Hamilton. De coureur van McLaren denkt dat de titanenstrijd met Max Verstappen de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 helpt om af te rekenen met critici die zich afvragen hoe goed hij daadwerkelijk is.

"Lewis krijgt ervan langs, maar toch houdt hij stand", zei Ricciardo maandag bij de onthulling van McLarens eenmalige livery voor de Grand Prix van Monaco tegen Motorsport.com. "En ik denk dat hij nu aan de mensen die mogelijk aan hem twijfelden laat zien waarom hij zo goed is als hij is."

Hamilton en Verstappen zijn nog vroeg in het seizoen verwikkeld in een spannende strijd om de wereldtitel. De Engelsman van Mercedes heeft na vier races veertien punten voorsprong op de Nederlander van Red Bull Racing. Hamilton won al drie Grands Prix en Verstappen eentje.

Ricciardo, oud-teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, ziet Hamilton als favoriet. "Op dit moment zou je altijd kiezen voor ervaring, denk ik. Lewis heeft al een aantal sterke signalen afgegeven toen het er echt op aankwam. Maar ja, als er een gat is, dan gaat Max ervoor. Dat is waarom ik hem enorm respecteer."

155 Waarom de auto van Max Verstappen dit jaar zoveel sneller is

Hamilton leerde in Spanje veel over Verstappen

Hamilton vertelde na de laatste race in Spanje nog veel geleerd te hebben van Verstappen. Hij reed lange tijd vlak achter de Limburger en passeerde hem na een succesvolle pitstopstrategie in de slotfase van de wedstrijd.

"Ik heb misschien wel meer geleerd over Max dan in alle voorgaande races bij elkaar", aldus Hamilton. "Ik heb hem in deze race van relatief dichtbij gevolgd en zoveel dingen gezien over zijn auto en hoe hij die gebruikt."

Ricciardo weet niet of Hamilton echt nieuwe inzichten heeft opgedaan over Verstappen. "Misschien is het een soort manier om wat mentale spelletjes te beginnen. Maar je weet wel meteen of iemand kraakt als je de jager bent."

De Grand Prix van Monaco begint zoals gebruikelijk al op donderdag met de eerste twee vrije trainingen. De kwalificatie is wel gewoon op zaterdag en de race op zondag. Er staan in totaal 23 Grands Prix op het programma.