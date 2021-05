De Formule 1-kalender is vrijdag wederom aangepast. Vanwege reisrestricties kan de Grand Prix van Turkije op zondag 13 juni niet doorgaan. De Formule 1 vervangt de geschrapte race met een extra Grand Prix in Oostenrijk.

De Grand Prix van Turkije stond pas sinds kort op de kalender als vervanger van de Grand Prix van Canada. Turkije is door Groot-Brittannië echter als een risicoland bestempeld vanwege de uitbraak van COVID-19. Om die reden zouden reizigers die terugkomen uit Turkije tien dagen in quarantaine moeten.

Omdat zeven van de tien Formule 1-teams uit Groot-Brittannië komen, was dat geen optie. De Formule 1-kalender wordt ingevuld met een extra race in het Oostenrijkse Spielberg, waar vorig jaar ook al twee Grands Prix werden gehouden.

Door deze invulling wordt de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard een week naar voren gehaald. Die race staat nu op 20 juni op het programma.

Lewis Hamilton pakte vorig jaar zijn zevende wereldtitel op Istanbul Park. Max Verstappen eindigde in een moeizame race als zesde.

Formule 1-kalender tot aan de zomerstop 23 mei - GP Monaco

6 juni - GP Azerbeidzjan

20 juni - GP Frankrijk

27 juni - GP Oostenrijk (1)

4 juli - GP Oostenrijk (2)

18 juli - GP Groot-Brittannië

1 augustus - GP Hongarije

Verstappen won twee keer in Oostenrijk

Verstappen kwam in de afgelopen jaren meestal sterk voor de dag in Oostenrijk. In 2018 en in 2019 won hij de race, terwijl hij in de eerste race in Spielberg vorig jaar uitviel met technische problemen. Een week later eindigde hij als tweede.

De Formule 1 werkt dit seizoen een recordaantal van 23 Grands Prix af. Vanwege de coronamaatregelen in de verschillende landen is de kalender al meermaals op de schop gegaan.

Het Formule 1-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Monaco. Verstappen heeft als nummer twee een achterstand van veertien punten op WK-leider Hamilton.