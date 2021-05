Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat Max Verstappen niet de enige kandidaat is om Lewis Hamilton op te volgen. De Oostenrijker ziet naast de Nederlander nog genoeg talenten rondrijden in de Formule 1.

"Max is zeker een toekomstige ster, maar hij is niet de enige", antwoordt Wolff vrijdag bij de Italiaanse tak van Motorsport.com op de vraag of hij ooit overwogen heeft om Hamilton te vervangen voor Verstappen of George Russell.

"We zijn continu aan het evalueren wie er in de toekomst achter het stuur van de Mercedes moet zitten. Er is een grote groep talentvolle coureurs, die nog niet beschikt over een winnende auto. Het wordt heel interessant om de carrières van die coureurs te volgen."

Het contract van Hamilton bij Mercedes loopt aan het eind van dit seizoen af. De 36-jarige Brit sprak afgelopen weekend bij de Grand Prix van Spanje wel al zijn intentie uit om zijn verbintenis te verlengen.

De 23-jarige Verstappen heeft bij Red Bull Racing in principe nog een contract tot medio 2023. Mogelijk kan hij vanwege prestatieclausules wel al na dit seizoen onder die verbintenis uit.

Teambaas Toto Wolff pakte met Mercedes sinds 2014 alle wereldtitels. Teambaas Toto Wolff pakte met Mercedes sinds 2014 alle wereldtitels. Foto: ANP

Ook contract Bottas loopt af

Ook het contract van Mercedes-rijder Valtteri Bottas eindigt na dit seizoen. De 31-jarige Fin beleeft tot dusver een moeizaam seizoen en met name in de Britse media is dat voer voor speculatie. Zo schreef Daily Mail onlangs dat Mercedes serieus overweegt om Bottas nog voor het eind van het seizoen te vervangen.

Hoewel Wolff de geruchten over een wissel tijdens het seizoen eerder al ontkrachtte, lijkt Bottas voor volgend jaar allerminst zeker bij Mercedes. "Valtteri is op dit moment een van onze rijders en ik ben altijd loyaal naar mijn coureurs", vervolgt Wolff.

"Maar we moeten alle opties evalueren, aangezien we met Esteban Ocon en George Russell al twee Mercedes-junioren in huis hebben. Daarnaast houden we natuurlijk ook andere jonge coureurs in de gaten die in opkomst zijn."

Het Formule 1-seizoen wordt volgende week hervat met de Grand Prix van Monaco.