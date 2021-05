Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich niet al te druk over de overgang van ruim tien van zijn medewerkers naar rivaal Red Bull Racing. De Oostenrijker benadrukt dat het team van Max Verstappen voor een grote uitdaging staat om in 2025 voor het eerst met een zelfgebouwde motor te racen.

Red Bull maakte vorige week bekend dat het team vijf engineers heeft aangetrokken die recent voor Mercedes werkten. Vorige maand nam de Oostenrijkse renstal al motorontwikkelaar Ben Hodgkinson over van de grote concurrent.

Volgens Wolff heeft Red Bull ongeveer honderd medewerkers van Mercedes benaderd en zijn er tien tot vijftien vertrokken. "Maar vijftien man en een lege bouwplaats zijn niet genoeg om over drie jaar competitief te zijn met een nieuwe motor", zegt de teambaas donderdag in een interview met Motorsport.com.

In 2025 moet Red Bull voor het eerst met een zelfgebouwde motor gaan racen. Het team van Verstappen werkt op de thuisbasis in Milton Keynes aan een nieuwe fabriek en is dus ook al flink bezig met het aantrekken van personeel.

De huidige motorenleveranciers in de Formule 1 - naast Mercedes zijn dat Ferrari en Renault - hebben volgens Wolff echter een flinke voorsprong op Red Bull, omdat zij de ervaring van decennia in de koningsklasse van de autosport hebben.

"Desondanks nemen we Red Bull heel serieus, want ze zijn een geweldig team en hebben de financiële middelen om het voor elkaar te krijgen. Maar er is één zekerheid in de Formule 1: alles heeft tijd nodig. Er is geen geldbedrag dat het leerproces kan versnellen."