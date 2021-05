De zege van Lewis Hamilton zondag in de Grand Prix van Spanje was volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff te danken aan een fantastische tactische zet van het team. De Brit maakte een extra tweede pitstop en had daardoor in de slotfase voldoende snelheid om Max Verstappen te verschalken.

"Ik moet echt mijn pet afnemen voor de groep strategen onder leiding van James (James Vowles, hoofd van de strategie-afdeling van Mercedes, red). Het zijn gewoon fantastische wiskundigen die alle simulaties bedenken", zei Wolff na de race tegen Sky Sports.

Hamilton dook plotseling naar binnen voor verse mediumbanden, terwijl hij vlak achter Verstappen reed. Na de stop was het gat maar liefst 22 seconden, maar door het verschil in snelheid wist hij de Nederlander toch nog te achterhalen.

"Het was een moeilijke beslissing, omdat Lewis zo dicht achter Max zat, zelfs binnen de DRS-zone", gaf Wolff toe. "Toch beweerden de strategen dat de kans groter was dat we aan het eind van de race een succesvolle inhaalactie zouden kunnen inzetten in plaats van op banden die maar vijf ronden verser waren."

'Zaten er eigenlijk vreselijk naast'

Die strategie pakte volgens Wolff nog beter uit dan verwacht. "De voorspelling was dat we 1,4 seconde per ronde zouden winnen en Max met nog één ronde te gaan in zouden halen. Maar ze zaten er helemaal naast. We pakten hem al veel eerder."

De Oostenrijkse teambaas denkt dat het voor Mercedes misschien wel een voordeel was dat de van pole gestarte Hamilton al vroeg de leiding verspeelde aan Verstappen. "We reden al op achterstand, dus dan is het makkelijker om deze keuze te maken. We hadden minder te verliezen dan Red Bull."

Dankzij zijn derde overwinning van het seizoen slaat Hamilton in de WK-stand een gat van veertien punten met Verstappen (94 om 80). Over twee weken staat met de Grand Prix van Monaco de vijfde race van het seizoen op het programma.