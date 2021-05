Red Bull Racing en Max Verstappen verlaten Barcelona na de Grand Prix van Spanje met een dubbel gevoel. Enerzijds was Mercedes in de race niet te houden, aan de andere kant bewees Verstappen zaterdag wel dat zijn auto - op momenten - weinig onderdoet voor die van Lewis Hamilton. Wat betekent dat voor de rest van het seizoen? Een analyse.

Eerst even een terugblik op de door Hamilton gewonnen race in Barcelona. Doorslaggevend was de snelheid van de Mercedes op de mediumbanden. Verstappen kon de WK-leider lang achter zich houden, maar het surplus aan tempo dat Hamilton op de baan kon leggen, gaf zijn team de gelegenheid om voor een extra pitstop te kiezen.

Een begrijpelijke keuze, omdat de strategen van Mercedes wisten dat hun coureur het gat toch wel weer dicht kon rijden, en dan met een enorm bandenvoordeel Verstappen makkelijk voorbij moest komen.

En zo geschiedde. Verstappen had naast een langzamere auto nog twee grote nadelen. Ten eerste het ontbreken van rugdekking, want Sergio Pérez was weer in geen velden of wegen te bekennen. Dat alleen al gaf Hamilton de gelegenheid om die extra pitstop te maken. Bovendien reed de Limburger op dat moment al op zijn enige set mediumbanden, waardoor hij alleen nog naar een nieuwe set softs kon. Er was hem dus veel aan gelegen om zo lang mogelijk door te blijven rijden op de banden die Red Bull bij de pitstop op de auto had gezet.



Hamilton had nog wel een tweede set amper gebruikte mediums en kon er dus mede daarom makkelijker voor kiezen om vroeg een tweede stop te maken. Toen dat gebeurde, leek het zinloos voor Verstappen om alsnog te reageren. Hij was dan waarschijnlijk toch achter Hamilton terechtgekomen.

Eerder dan de Brit een tweede stop maken was helemaal zinloos geweest, want dan was die gewoon doorgegaan op zijn al relatief nieuwere set eerste mediums. Dus koos Red Bull ervoor om hun coureur de race zonder tweede stop op hoop van zegen uit te laten rijden. Verstappens team was het initiatief sinds de tweede stop van Hamilton toch al kwijt.

Red Bull moet aan het werk, maar niet te hard

Red Bull moet zich vooral concentreren op de hoofdreden achter Hamiltons zege: in de races doet de RB16B nipt onder voor de Mercedes. Dat uitte zich vorige week al een beetje in Portimão, maar nu was het verschil wel erg groot.

Dat betekent niet dat dit beeld zich heel 2021 doorzet. Er komen nog genoeg circuits aan waar Red Bull dankzij de karakteristiek van de auto Mercedes aankan of zelfs de baas is. Monaco over twee weken is zo'n circuit. Maar er komen ook heel veel circuits aan waar Verstappens auto echt moet verbeteren om niet weer zo verslagen te worden als in de laatste twee Grands Prix. Alleen komt 2022 hier al om de hoek kijken.



De teams komen namelijk op korte termijn voor een belangrijke beslissing te staan. Voor volgend seizoen moet een totaal andere auto worden ontwikkeld. Wanneer gaat de focus volledig daarop en stopt de ontwikkeling van de huidige auto's?

Zeker nu de teams zich ook aan allerlei budgetlimieten moeten houden, er dus minder mankracht is en ook de uren in de windtunnel beperkt zijn, wordt deze keuze ontzettend belangrijk: te lang doorgaan met de huidige auto kan volgend seizoen kostbaar zijn.



Red Bull weet hier alles van. In 2014 ging het reglement radicaal op de schop. In het seizoen dat daaraan voorafging pakte Vettel met overmacht zijn vierde wereldtitel, terwijl vooral Mercedes alle centen allang op het nieuwe turbotijdperk had gezet.

Mercedes is sindsdien het te kloppen team, Red Bull is nooit helemaal van die ingrijpende regelwijziging hersteld. Tot uitgerekend dit seizoen, nu er weer een grote verandering aanstaande is.

Komende vijf Grands Prix 23 mei: Monaco

6 juni: Azerbeidzjan

13 juni: Turkije

27 juni: Frankrijk

4 juli: Groot-Brittannië

Teams achter Mercedes en Red Bull zijn al volle bak met 2022 bezig

Het team van Verstappen moet hierbij overigens niet alleen naar Mercedes kijken. De acht overige teams zijn allang met hun hoofd, budget en middelen gericht op 2022 en zingen het dit jaar, na nog wat updates, verder uit. Het zou een grote fout zijn om bijvoorbeeld grootmachten als McLaren en Ferrari hierin te onderschatten.

Het Italiaanse topteam liet in Spanje optekenen dat 90 tot 95 procent van alle middelen en aandacht op het hoofdkwartier in Maranello al gericht zijn op de auto van volgend jaar. Maar ook Mercedes 'switcht' het liefst zo snel mogelijk naar 2022.



Dus je zou simpel kunnen stellen dat Red Bull dit jaar alles op alles kan zetten om met Verstappen de titel te pakken. Alleen dat gaan teambaas Christian Horner Helmut Marko niet doen. Hun team probeert dit jaar, net als Mercedes, met minimale middelen het maximale resultaat te behalen. Als dat uiteindelijk een wereldtitel op moet leveren, is het wel zaak dat Verstappen snel een paar races gaat winnen.