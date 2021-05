Christian Horner was zondag na afloop van de Spaanse Grand Prix vooral realistisch. De Red Bull-teambaas zag dat Mercedes de snellere auto had op Circuit de Barcelona-Catalunya, waar Lewis Hamilton afrekende met Max Verstappen.

"Ik denk niet dat we iets anders hadden kunnen doen", aldus Horner over Verstappens één-stop-strategie bij Sky Sports F1. "We moeten onze pet afnemen voor Mercedes. Ze hebben het gewoon goed gedaan."

Verstappen pakte bij de start ten koste van polesitter Hamilton de leiding en leek aanvankelijk een goede kans te maken om de Grand Prix van Spanje te winnen. Anders dan Hamilton koos Red Bull er echter voor om slechts één pitstop te maken, waardoor de Mercedes-coureur in de slotfase van de race een bandenvoordeel had.

"Mercedes was gewoon sneller dan wij vandaag. Ze waren in staat om ons de hele wedstrijd van dichtbij te volgen en ons onder druk te zetten. Ze hadden niks te verliezen en konden daarom ook die extra pitstop maken en zo in vrije lucht het gat dichtrijden", aldus Horner.

134 Terugblik F1: Waarom verloor Verstappen de Grand Prix van Spanje?

'Dit is goed voor Formule 1'

Hoewel Mercedes volgens Horner in Spanje de snellere auto had, hield hij toch een goed gevoel over aan de race in Barcelona, waar Mercedes de afgelopen jaren zeer dominant was.

"Het is goed om te zien dat we een duidelijke stap vooruit hebben gezet", vervolgde hij. "We maken het Mercedes erg lastig, terwijl ze het in de afgelopen vijf à zes jaar heel makkelijk hebben gehad. Dit is goed voor Formule 1 en uiteraard zullen wij niet opgeven."

Hamilton kwam door zijn zege op 94 punten en heeft nu 14 punten meer dan Verstappen. Valtteri Bottas staat met 47 punten op de derde plek. Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Monaco.