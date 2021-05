Lewis Hamilton heeft er zondag tijdens de Grand Prix van Spanje over nagedacht om zijn cruciale tweede pitstop niet te maken. Vanwege een uitgekiende strategie verschalkte de Mercedes-coureur Max Verstappen en won zo de race.

"Uit ervaring weet ik dat een één-stop-strategie hier heel moeilijk uit te voeren is", zei Hamilton kort na de race. "Op het moment dat ik naar binnen werd geroepen zat ik heel dicht achter Max en leek ik hem in te kunnen gaan halen. Ik twijfelde of het wel de juiste keuze zou zijn om binnen te komen en dacht erover na om buiten te blijven."

"Uiteindelijk gaf ik toch maar gehoor aan de oproep van het team omdat ik daar veel vertrouwen in heb. De keuze om te stoppen was een een beetje een gok, maar uiteindelijk pakte het geweldig uit."

Hamilton wisselde naar verse mediumbanden en reed een kleine halve minuut achterstand op Verstappen in een razend tempo dicht. De 36-jarige Brit verschalkte de Nederlander in de slotfase en pakte zo zijn tweede zege van het seizoen.

134 Terugblik F1: Waarom verloor Verstappen de Grand Prix van Spanje?

'Red Bull start beter dan wij'

Verstappen bezorgde Hamilton aanvankelijk een lastige middag door de leiding te pakken in de eerste bocht. "Het was daar heel close", vervolgde Hamilton bij Ziggo Sport. "Als het gaat om starten doet Red Bull het beter dan wij. We lijken op dat gebied wat verloren te hebben en werken hard om ons daarin te verbeteren."

"Max zat in de eerste bocht in mijn dode hoek. Als ik in had gestuurd had hij me geraakt, dus ik moest hem wel ruimte geven. En achteraf was dat ook de juiste beslissing. Een Grand Prix is voor mij geen sprint maar een marathon. Dat heb ik door de jaren heen wel geleerd."

Hamilton kwam door zijn zege op 94 punten en heeft nu veertien punten meer dan Verstappen. Valtteri Bottas staat met 47 punten op de derde plek.