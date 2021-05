Max Verstappen was niet verbaasd dat hij zondag bij de Grand Prix van Spanje naast de overwinning greep. De Nederlander reed lang aan de leiding, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton.

"Ik zag het al aankomen", reageerde Verstappen nadat hij voor de derde keer dit seizoen als tweede was geëindigd. "Op de softs waren ze al sneller en op de mediums hadden ze nog meer snelheid."

Verstappen merkte dat hij het zelf moeilijk had op zijn banden. Hij kon dan ook niet voorkomen dat Hamilton zes ronden voor het eind over hem heen denderde. "Ik was op dat moment een sitting duck."

Verstappen reed de race uit op slijtende mediums, maar koos er desondanks voor om geen extra pitstop te maken. "Als je leidt wil je niet een pitstop maken en terug in het verkeer komen. Als ik een extra stop had gemaakt weet ik niet of ik Lewis nog in had kunnen halen."

De Red Bull-coureur concludeerde na de vierde race van het seizoen dat het team "nog niet is waar we willen zijn." "Dat laat deze race zien. Maar vergeleken met vorig jaar hebben we toch een grote stap gemaakt."

Na vier van de 23 races staat Verstappen stevig op de tweede plaats in de WK-stand, al ziet hij de achterstand op Hamilton wel steeds verder oplopen. De regerend wereldkampioen heeft 94 punten, Verstappen 80.