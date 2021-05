Lewis Hamilton heeft zondag de Grand Prix van Spanje gewonnen. De zevenvoudig wereldkampioen had een betere strategie dan Max Verstappen en pakte zo in de slotfase de leiding af van de Nederlander, die genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Door de winst van Hamilton komt de WK-leider op 94 punten. Verstappen volgt op 80 punten, mede dankzij een extra punt voor de snelste rondetijd, die de Red Bull-coureur in de slotronden op de klokken zette.



Valtteri Bottas pakte de derde plaats in de tweede Mercedes, gevolgd door Charles Leclerc van Ferrari. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez speelde geen rol in de strijd om de podiumplaatsen en finishte als vijfde.



De snelheid van Mercedes op de mediumbanden bleek doorslaggevend in de strijd om de zege op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het was de vierde race op rij waarin Verstappen en Hamilton een direct duel uitvochten om de winst en voor de derde keer in 2021 trok de zevenvoudig wereldkampioen aan het langste eind.

Verstappen troeft Hamilton af bij de start

De als tweede vertrokken Verstappen sloeg bij de start meteen toe. Richting de eerste bocht bleef Hamilton even aan de leiding, maar de Nederlander profiteerde kort van de slipstream van de Mercedes en zette zijn auto er bij het remmen resoluut naast.

Hamilton werd dus verwezen naar de tweede plaats, maar hield Verstappen wel in het vizier. Na een korte onderbreking door de safetycar ging het duel tussen het tweetal gewoon verder. Bottas kon zich er niet mee bemoeien omdat hij in de openingsronde een plek verloor aan Charles Leclerc in de Ferrari.





Lewis Hamilton versloeg Verstappen dankzij een extra pitstop Lewis Hamilton versloeg Verstappen dankzij een extra pitstop Foto: Getty Images

Verstappen stopt één keer, Hamilton maakt twee stops

Verstappen maakte in de 23e ronde als eerste een pitstop voor mediumbanden en beschermde zich daarmee tegen strategische trucs van Mercedes. Hamilton stopte vijf ronden later en zag opeens een groter gat tot de Red Bull voor hem.

Dat reed de Engelsman snel dicht. Zijn Mercedes leek beter op de mediums dan de auto van Verstappen. Maar inhalen is lastig in Barcelona, dus koos zijn team voor een tweede pitstop in de 42e ronde. Verstappen bleef buiten in de hoop dat Hamilton het gat op zijn versere mediumbanden niet meer dicht kon rijden.

Het tegendeel bleek waar: Hamilton reed met een hoog tempo richting Verstappen en kon de Limburger negen rondes voor het einde passeren op het rechte stuk. Verdedigen was zinloos voor Verstappen, die er vervolgens voor koos om nog een pitstop te maken en op nieuwe softbanden de snelste rondetijd te pakken. Dat lukte.

Uitslag GP Spanje 1. Lewis Hamilton - Mercedes

2. Max Verstappen - Red Bull

3. Valtteri Bottas - Mercedes

4. Charles Leclerc - Ferrari

5. Sergio Pérez - Red Bull

6. Daniel Ricciardo - McLaren

7. Carlos Sainz - Ferrari

8. Lando Norris - McLaren

9. Esteban Ocon - Alpine

10. Pierre Gasly - AlphaTauri

Leclerc 'best of the rest'

Achter het duel om de leiding maakte Ferrari zondag een goede beurt, en dan vooral Leclerc. De Monegask wist Bottas uiteindelijk niet achter zich te houden, maar stak wel ver boven de strijd in subtop uit. Pérez kwam ondanks zijn snellere Red Bull niet in de buurt.



De als achtste vertrokken Mexicaan wist zich wel enigszins naar voren te werken. Daarbij ging hij onder meer de McLarens van Daniel Ricciardo (zesde) en Lando Norris (achtste) voorbij, evenals de Ferrari van Carlos Sainz, die in zijn thuisrace als zevende over de finish kwam.



Esteban Ocon bleek zijn tempo uit de kwalificatie niet door te kunnen zetten in de race. De Alpine-coureur begon als vijfde, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de negende plaats. Zijn landgenoot Pierre Gasly pakte in de AlphaTauri in de slotfase het laatste puntje af van Lance Stroll in de Aston Martin.



De volgende Grand Prix is over twee weken in Monte Carlo, Monaco.