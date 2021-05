Hamilton vervolgt: "Het was al het hele weekend het plan om een tweestopper te doen en twee keer op medium te rijden, ook al was een éénstopper op papier sneller. Uit ervaring weet ik dat een één-stop-strategie heel moeilijk uit te voeren is hier. Op het moment dat ik naar binnen werd geroepen zat ik heel dicht achter Max en leek ik hem in te kunnen gaan halen. Ik twijfelde of het wel de juiste keuze zou zijn om binnen te komen en dacht er over na om buiten te blijven. Uiteindelijk gaf ik toch maar gehoor aan de oproep van het team omdat ik ze vertrouw. En wederom hebben zij vandaag geweldig werk geleverd."