Nikita Mazepin heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor het hinderen van Lando Norris tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De coureur van Haas wil af van het herenakkoord in de Formule 1 om elkaar niet in te halen in de kwalificatie.

Mazepin haalde tijdens zijn trage outlap Kimi Räikkönen en Yuki Tsunoda in, terwijl Norris wel op topsnelheid reed. De coureur van McLaren moest van het gaspedaal af toen de Rus hem hinderde.

"Ik had niet achter die twee auto's kunnen blijven, want dan had ik met mijn achterkant op de ideale racelijn gereden", legde Mazepin uit aan diverse media, waaronder Autosport.

"De enige optie die ik had, was er voorbijgaan, want ik kan nu eenmaal niet verdwijnen. Helaas pakte dat ongelukkig uit."

De coureur van Haas vindt dat hij geen andere keuze had. "Ik had niets anders kunnen doen dan dit. Als ik me niet vergis, werd er bij de race in Bahrein ook al geklaagd over het herenakkoord in de kwalificatie en dit was wederom een goed voorbeeld van waarom het niet werkt."

Mazepin maakt nog geen indruk tijdens debuutseizoen

De gridstraf maakte overigens geen verschil voor Mazepin, want hij kwalificeerde zich in Barcelona als twintigste en laatste. Wel kreeg hij een strafpunt op zijn racelicentie.

Dat is zijn tweede strafpunt. Vorige week in Portugal werd hij ook al bestraft. Pas bij twaalf strafpunten in een jaar tijd wordt een coureur voor één race geschorst.

De 22-jarige Mazepin maakte afgelopen winter de overstap van de Formule 2 naar de koningsklasse. De miljardairszoon heeft nog geen indruk gemaakt. In zijn debuutrace crashte Mazepin en daarna eindigde hij tweemaal als laatste.

Norris kon nadat hij werd opgehouden door Mazepin alsnog een snelle ronde neerzetten in Q1 en kwalificeerde zich als negende. De race op het Circuit de Barcelona-Catalunya begint om 15.00 uur. Lewis Hamilton start op pole, vlak voor Max Verstappen.