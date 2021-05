Christian Horner is zeer te spreken over het resultaat van Max Verstappen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Volgens de teambaas van Red Bull Racing laat de tweede startplek zien dat zijn renstal op de goede weg is.

Verstappen gaf op Circuit de Barcelona-Catalunya slechts 0,036 seconden toe op regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die voor de honderdste keer in zijn loopbaan poleposition pakte.

"We hebben het met z'n allen geweldig gedaan. Voor het eerst in tien jaar staan we hier op de voorste startrij en Max was weer heel dicht bij pole. Het is allemaal heel bemoedigend, er zijn veel lichtpuntjes", aldus Horner.

"Vorig jaar zaten we 0,7 seconden van poleposition af en nu reed Max een vrijwel identieke ronde als Hamilton, dus we boeken enorme progressie. Een goede start wordt heel belangrijk nu de verschillen met Mercedes zo klein zijn. Details maken een groot verschil."

Achter Hamilton en Verstappen wordt de tweede startrij zondag bezet door Valtteri Bottas van Mercedes en Ferrari-rijder Charles Leclerc. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan de achtste startplek.

De Grand Prix van Spanje is de vierde race van het seizoen en begint zondag om 15.00 uur. Twee van de eerste drie races won Hamilton. Verstappen won één keer.