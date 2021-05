Max Verstappen werd zaterdag in de kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix nipt afgetroefd door Lewis Hamilton. Toch was er tevredenheid bij Red Bull. De 0,039 seconde die de Nederlander tekort kwam voor pole, zegt namelijk veel over zijn kansen in de race en in de titelstrijd van 2021.

De Formule 1 streek deze week in Barcelona neer met een groot vraagteken. Met drie races op totaal verschillende circuits, tekent zich een beeld af van de slagorde voor 2021, maar zekerheid is er niet. Is Mercedes Red Bull echt voorbij? Zijn ze even snel? Of is Red Bull stiekem toch sneller?



Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft de reputatie een goeie graadmeter te zijn. En dus een soort tussentijdse toets in het kampioenschap. De baan nabij Barcelona is niet alleen een goed meetmoment omdat de coureurs het circuit net zo goed kennen als hun eigen woonkamer, maar ook omdat alles erin zit: snelle bochten, langzame bochten, 'medium' bochten en een chicane.



Geen wonder dat Mercedes juist hier al jaren aantoont de beste auto te hebben. De kille cijfers: Vanaf 2013 elke Spaanse race op pole; in die jaren alleen in 2017 niet de hele eerste startrij. En op 2013 en 2016 na elke keer gewonnen. Waarbij aangetekend dat Hamilton en Nico Rosberg in 2016 elkaar elimineerden en zo Verstappen zijn eerste, memorabele zege bezorgden. Dat lag niet aan de snelheid.



Dominant, met dat woord is Mercedes in Barcelona dus wel samen te vatten. Daarom moet het Verstappen zelf, Red Bull en alle fans van de Nederlander ontzettend veel goede moed geven dat de Limburger zaterdag zo dicht bij pole kwam. Kijk dit lijstje er maar eens op na:





Achterstand snelste niet-Mercedes op snelste Mercedes in kwalificatie Spanje 2014: +1,053 (Ricciardo op Hamilton)

2015: +,0777 (Vettel op Rosberg)

2016: +0,680 (Ricciardo op Hamilton)

2017: +0,051 (Vettel op Hamilton)

2018: +0,132 (Vettel op Hamilton)

2019: +0,866 (Vettel op Bottas)

2020: +0,708 (Verstappen op Hamilton)

2021: +0,039 (Verstappen op Hamilton)

Inhalen gebeurt in Barcelona meestal in de pitstraat

De kwalificatie van zaterdag geeft een antwoord op de eerder gestelde hoofdvraag: De Red Bull en Mercedes zijn gelijkwaardig. En dus tekent zich voor de race weer een strategisch schaakspel af.

Barcelona heeft namelijk nog een belangrijke reputatie: inhalen is erg lastig. Om twee redenen: Ten eerste de chicane voor start-finish. Daar kan de voorste auto altijd eerder op het gas, waardoor die ondanks de drs-zone op het rechte stuk meestal net genoeg afstand kan nemen.



Ten tweede is het uitrempunt in bocht tien verdwenen, nu de baan daar is aangepast naar MotoGP-wensen. De enige manier waarop gelijkwaardige auto's elkaar echt kunnen passeren in Barcelona is door strategie of bij de start. De Grand Prix van Spanje wordt, enkele uitzonderingen daargelaten, meestal gewonnen door een coureur die vanaf de eerste startrij vertrekt.



Vooral de start wordt dus cruciaal. Geen wonder dat alle coureurs in de top tien ervoor kozen om op de rode softband te beginnen. Er is best een eindje te gaan naar bocht 1 en het kleine beetje tractieverlies door de mediumband kan daardoor al funest zijn. Verstappen kan vertrouwen putten uit het feit dat zijn recente starts allemaal goed waren.

Tevredenheid bij Max Verstappen na de kwalificatie. Tevredenheid bij Max Verstappen na de kwalificatie. Foto: Getty Images

Vergelijkingen racepace op vrijdag minder betrouwbaar

Ervan uitgaande dat de start normaal verloopt, ontstaat het strategische spel. Hier volgt een nieuw vraagteken. Doordat er op vrijdag in totaal een uur minder wordt getraind, worden er ook minder lange en überhaupt minder long runs gedaan.

Er kan nog wel berekend worden wie de beste racepace heeft, maar het is op basis van minder data en omstandigheden zoals drukte op de baan of kleine technische problemen spelen een grotere rol. Uit die minder betrouwbare data blijkt in ieder geval dat Mercedes en Red Bull elkaar op racetempo op de soft- en mediumbanden nauwelijks ontlopen.



De kans is vrij groot dat de harde band niet wordt gebruikt in de strijd vooraan. De pitstraat is relatief kort in Spanje, wat het aantrekkelijker maakt om een stop te maken. De verwachting is dat de toppers dat twee keer gaan doen, zeker ook omdat de softband in tegenstelling tot vorige week best lang blijkt mee te gaan. Barcelona is over het geheel wel zwaar voor de banden, wat een tweestopper des te aantrekkelijk maakt.

Kwalificatie GP Spanje 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.16,741

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,036

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,132

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,769

5. Esteban Ocon (Alpine): +0,839

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,879

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,881

8. Sergio Pérez (Red Bull): +0,960

9. Lando Norris (McLaren): +1,269

10. Fernando Alonso (Alpine): +1,406

Verstappen staat er weer alleen voor

Hier komt meteen de kwetsbaarheid van Red Bull weer om de hoek kijken. En die heet Sergio Pérez. De Mexicaan kon Verstappen in de kwalificatie bij lange na niet bijhouden, wat betekent dat de Nederlander er zoals gebruikelijk weer alleen voor staat tegen waarschijnlijk twee Mercedessen. In het spel met de undercuts, overcuts en pitstop windows is dit hoe dan ook een nadeel. Zeker omdat Bottas normaal gesproken wel de snelheid heeft om in de buurt van de kop te blijven en de kans dat Pérez nog een rol gaat spelen echt nihil is.



Er zijn eigenlijk maar twee realistische scenario's waarin dit geen problemen oplevert voor Verstappen. Hij pakt bij de start Hamilton de leiding af en rijdt weg bij de WK-leider. Of Bottas wordt bij de start ingehaald door een of meer leden van het gretige groepje achter hem en verliest veel tijd. Charles Leclerc in de Ferrari, startend vanaf plek vier, lijkt hiervoor de grootste kandidaat.

Dan is het vooraan Verstappen tegen Hamilton en komt er een eerlijk antwoord op de vraag wie bij de tussentijdse toets het hoogste cijfer haalt.