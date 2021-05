Yuki Tsunoda heeft na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje flink uitgehaald naar zijn team AlphaTauri. De twintigjarige Japanner insinueerde dat zijn auto niet gelijkwaardig is aan die van teamgenoot Pierre Gasly.

"Het is heel interessant dat ik altijd precies de tegenovergestelde feedback aan het team geef als mijn teamgenoot", aldus Tsunoda, die na een moeizame kwalificatie zondag als zestiende zal moet starten, bij F1TV.

"Daar zet ik mijn vraagtekens bij. Ik moet de data nog maar eens goed bekijken om te zien hoe dat kan. We rijden met dezelfde afstelling, maar we geven de tegenovergestelde feedback. Ik weet het niet. Komt dat door het karakter van de auto of door mijn rijstijl? Ik heb er geen goede verklaring voor."

Tsunoda liet aan het eind van de kwalificatie ook al flink van zich horen over de boordradio. "Ik kan deze auto niet begrijpen", tierde de nummer drie van het afgelopen Formule 2-seizoen tegen zijn team.

'We zouden makkelijk voor Q3 moeten vechten'

Overigens deed Gasly het niet veel beter op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De voormalige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing eindigde als twaalfde. "De snelheid van deze auto ligt veel hoger dan waar ik nu eindig. Ik zou makkelijk voor Q3 moeten vechten", vervolgde Tsunoda.

"Iedere week en op ieder circuit gebeurt met mijn auto het tegenovergestelde als met de auto van mijn teamgenoot. Ik moet uitzoeken waarom en leren hoe dat precies kan. Ik heb er op dit moment geen goede verklaring voor."

Lewis Hamilton pakte zijn honderdste poleposition voor de Spaanse Grand Prix. Verstappen begint zondag als tweede bij de race die om 15.00 uur van start gaat.