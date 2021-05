Yuki Tsunoda heeft zaterdagavond zijn excuses aangeboden voor de kritiek op zijn team AlphaTauri na de kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona. De twintigjarige Japanner insinueerde dat zijn auto niet gelijkwaardig is aan die van teamgenoot Pierre Gasly.

"Het is heel interessant dat ik altijd precies de tegenovergestelde feedback aan het team geef als mijn teamgenoot", had Tsunoda, die na een moeizame kwalificatie zondag als zestiende zal starten, bij F1TV gezegd.

"Daar zet ik mijn vraagtekens bij. Ik moet de data nog maar eens goed bekijken om te zien hoe dat kan. We rijden met dezelfde afstelling, maar we geven de tegenovergestelde feedback. Ik weet het niet. Komt dat door het karakter van de auto of door mijn rijstijl? Ik heb er geen goede verklaring voor."

Tsunoda, die bezig is aan zijn aan zijn eerste Formule 1-seizoen, ging nog verder in zijn kritiek. "Iedere week en op ieder circuit gebeurt met mijn auto het tegenovergestelde als met de auto van mijn teamgenoot. Ik moet uitzoeken waarom en leren hoe dat precies kan. Ik heb er op dit moment geen goede verklaring voor."

Kwalificatie GP Spanje 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.16,741

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,036

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,132

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,769

5. Esteban Ocon (Alpine): +0,839

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,879

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,881

8. Sergio Pérez (Red Bull): +0,960

9. Lando Norris (McLaren): +1,269

10. Fernando Alonso (Alpine): +1,406

'We zouden makkelijk voor Q3 moeten vechten'

Zaterdagavond kwam hij terug op zijn kritiek. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn commentaar op het team", schreef Tsunoda op Twitter. "Ik moet geen kritiek hebben op het team dat heel het weekend goed werk voor me levert. Ik was gewoon gefrustreerd over mijn prestatie."

Overigens deed Gasly het niet veel beter op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De voormalige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing eindigde als twaalfde.

Lewis Hamilton pakte zijn honderdste poleposition voor de Spaanse Grand Prix. Verstappen begint zondag als tweede bij de race die om 15.00 uur van start gaat.