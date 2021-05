Lewis Hamilton is verheugd met zijn honderdste poleposition in de Formule 1. De Brit bleef Max Verstappen zaterdag in de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya 0,036 seconden voor en begint zondag vanaf de eerste plek aan de Grand Prix van Spanje.

"Ik kan niet geloven dat we echt op honderd polepositions staan", zegt Lewis Hamilton bij F1TV. "Dat is allemaal te danken aan de mannen en vrouwen die in onze fabriek werken. Ze leggen de lat telkens hoger en geven nooit op."

De 36-jarige Hamilton pakte zijn eerste pole tijdens zijn debuutseizoen in 2007, toen hij als coureur van McLaren van de eerste plaats startte bij de Grand Prix van Canada. Tien jaar later pakte hij het record van Michael Schumacher (68 polepositions) af, waarna hij in de vier daaropvolgende seizoenen nog eens 32 poles veroverde.

"Het is een droom van mij om met dit team te werken en de weg die we al achter de rug hebben, is intens. Wie had in 2012, toen we begonnen met samenwerken, gedacht dat ik nu op honderd poles zou staan? Ik voel me heel dankbaar en het doet me ontzettend veel. Ik ben net zo uitzinnig als toen ik mijn eerste pole pakte", aldus Hamilton.

Kwalificatie GP Spanje 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.16,741

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,036

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,132

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,769

5. Esteban Ocon (Alpine): +0,839

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,879

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,881

8. Sergio Pérez (Red Bull): +0,960

9. Lando Norris (McLaren): +1,269

10. Fernando Alonso (Alpine): +1,406

'Dacht dat we de verkeerde keuze hadden gemaakt'

Dat Hamilton zaterdag zijn honderdste pole zou pakken, was na de tweede kwalificatiesessie nog lang niet zeker. Verstappen zette de snelste tijd neer in Q2, maar volgens Hamilton kwam dat doordat zijn team een fout met de afstelling had gemaakt.

"We proberen de auto altijd beter te maken, maar het is een beetje een gok, want we moeten ook de race in gedachten houden", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "Zodra ik de baan opkwam, dacht ik: we hebben de verkeerde keuze gemaakt. Daarom liepen we in de eerste fase van de kwalificatie achter de feiten aan."

In de derde kwalificatiesessie viel alles alsnog op zijn plaats voor Hamilton. "We maakten wat kleine aanpassingen en in de eerste ronde van Q3 perste ik er mijn beste ronde van de hele sessie uit. Dat rondje voelde geweldig aan."

De Grand Prix van Spanje gaat zondag om 15.00 uur van start.