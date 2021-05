Max Verstappen kon zaterdag wel leven met zijn tweede tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing was nipt langzamer dan Lewis Hamilton.

"Het was over het algemeen een goede kwalificatie. Ik had moeite in Q1, een betere balans in Q2 en in Q3 was mijn eerste ronde goed, maar mijn tweede minder", zei Verstappen in zijn interview meteen na afloop in de pitstraat.

Verstappen moest slechts 0,036 seconde toegeven op Hamilton, die voor de honderdste keer in zijn Formule 1-carrière poleposition veroverde. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas bij Mercedes legde beslag op de derde plaats.

"Deze tweede plaats is goed voor ons. We wisten dat Mercedes moeilijk te kloppen is op deze baan. Ik ben blij dat we zo dicht in hun buurt zitten. Dat geeft vertrouwen voor de race van morgen", aldus Verstappen.

Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Foto: Getty

'Bandenmanagement wordt erg belangrijk'

Verstappen is samen met Hamilton verwikkeld in een spannende strijd om de wereldtitel. Hij heeft na drie races acht punten achterstand op de titelverdediger en kan zondag de eerste Nederlandse leider ooit worden in de WK-stand.

"Het wordt een lange run naar de eerste bocht, dus hopelijk kunnen we daar al een slag slaan. Verder wordt het banden sparen erg belangrijk. We moeten zorgen dat we daar bovenop zitten. Dit is een gaaf circuit om op te rijden."

Verstappen bewaart goede herinneringen aan de Grand Prix van Spanje. Hij won op het Circuit de Barcelona-Catalunya in 2016 meteen zijn eerste race in dienst van Red Bull. De afgelopen vier jaar zegevierde Hamilton.