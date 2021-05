Lewis Hamilton heeft Max Verstappen zaterdag nipt verslagen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De regerend wereldkampioen van Mercedes was 0,036 seconde sneller dan de Limburger en pakte daarmee de honderdste poleposition in zijn loopbaan.

Hamilton reed een ronde van 1.16,741 op het Circuit de Barcelona-Catalunya bij Barcelona. Verstappen kwam tot 1.16,777, maar hield daarmee wel Valtteri Bottas in de tweede Mercedes achter zich. De Fin moest 0,132 seconde toegeven op pole.



De pole van Hamilton was de negende op rij voor Mercedes in Spanje. Toch zit Red Bull er een stuk dichterbij dan de afgelopen jaren op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Vorig seizoen moest Verstappen nog ruim zeven tienden toegeven op Hamilton op dit circuit.



Terwijl Verstappen met de Mercedes-coureurs vocht om pole konden de andere coureurs in de top tien het drietal vooraan niet bijhouden. Charles Leclerc deed het van dit clubje uiteindelijk het beste met een vierde tijd in zijn Ferrari, op zeven tienden van de pole. Achter hem pakte Esteban Ocon de vijfde startplaats in de Alpine.

Kwalificatie GP Spanje 1. Lewis Hamilton (Mercedes): 1.16,741

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,036

3. Valtteri Bottas (Mercedes): +0,132

4. Charles Leclerc (Ferrari): +0,769

5. Esteban Ocon (Alpine): +0,839

6. Carlos Sainz (Ferrari): +0,879

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,881

8. Sergio Pérez (Red Bull): +0,960

9. Lando Norris (McLaren): +1,269

10. Fernando Alonso (Alpine): +1,406

Beide Spanjaarden starten hun thuisrace in de top tien

Carlos Sainz begint zijn thuisrace zondag vanaf de zesde startplaats, waarmee beide Ferrari's voor de McLarens staan. Daniel Ricciardo reed de zevende tijd, Lando Norris de negende.

Het duo van McLaren wordt gesplitst door Sergio Pérez in de tweede Red Bull. De Mexicaan kon zijn teamgenoot Verstappen bij lange na niet bijhouden en was bijna een seconde langzamer. Fernando Alonso reed de tiende tijd, waardoor beide Spanjaarden zondag op de voorste helft van de grid beginnen aan hun thuisrace.



Verder naar achteren valt op dat beide Aston Martins Q3 niet wisten te halen. Lance Stroll start wel voor zijn teamgenoot Sebastian Vettel. Pierre Gasly haalde voor het eerst in 2021 met zijn AlphaTauri de top tien niet.



Naast de honderdste pole ooit voor Hamilton is het ook de zesde keer dat hij in Spanje van poleposition vertrekt. De eerste keer dat hij pole pakte, was voor de Grand Prix van Canada in 2007 in zijn debuutjaar, toen nog in een McLaren.



Zondag om 15.00 uur doet hij dat voor de honderdste keer. De Mercedes-coureur start net als alle coureurs in de top tien op de softbanden.